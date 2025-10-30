Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Agra Lucknow Expressway 123 Road accident in one month Reason Drivers Drowsiness
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हर महीने 123 हादसे, ड्राइवर को झपकी आना सबसे बड़ा कारण

संक्षेप: सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं झपकी आ जाने के कारण होती हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पिछले 57 महीनों में 7027 हादसे हुए। यानी हर महीने 123 घटनाएं हुईं। यह खुलासा यूपीईडा के आंकड़ों से हुआ। ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में रखे गए थे।

Thu, 30 Oct 2025 11:09 AMSrishti Kunj विशेष संवाददाता, आगरा
सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं झपकी आ जाने के कारण होती हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पिछले 57 महीनों में 7027 हादसे हुए। यानी हर महीने 123 घटनाएं हुईं। यह खुलासा यूपीईडा के आंकड़ों से हुआ। ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में रखे गए थे। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन के द्वारा प्रस्तुत सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर विस्तार से गहन चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सपरे द्वारा की गयी।

बैठक में रखे गए आंकड़ों के मुताबिक आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जनवरी 2021 से सितंबर 2025 तक यानी 57 महीनों में 7024 सड़क हादसे दर्ज हुए। इनमें से 3843 हादसे केवल वाहन चालक की नींद या झपकी लगने से हुए, जो कुल हादसों का 54.71 प्रतिशत हैं। जैन ने बताया कि ओवर स्पीडिंग के कारण 690 हादसे (9.82 प्रतिशत), टायर फटने से 626 हादसे (8.91 प्रतिशत) और जानवरों के कारण 249 हादसे (3.54 प्रतिशत) हुए। इसके अलावा अन्य कारणों से 1616 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं।

बैठक में बताया गया कि जनवरी 2025 में एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों में से 64.29 प्रतिशत कार थीं। यानी हर 100 वाहनों में से 64 कार। इसी वजह से 2021 से सितंबर 2025 के बीच हुई कुल 7024 दुर्घटनाओं में 3881 हादसे केवल कारों से संबंधित रहे, जिनमें 4264 लोग घायल और 369 की मौत हो गयी। बैठक में यह भी माना गया कि ट्रैफिक नियमों की सबसे अधिक अवहेलना दोपहिया चालकों द्वारा की जाती है। 2021 से सितंबर 2025 के दौरान दोपहियों के 769 हादसों में 1053 घायल और 133 मौतें हुईं। अधिवक्ता जैन ने सुझाव दिया कि‌ जब कोहरा घना होता है, तब कारों की गति सीमा 120 से घटाकर 75 किमी प्रति घंटा कर दी जानी चाहिए। जैसा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर पहले से लागू है।

जनवरी 2021 से सितंबर 2025 तक हुए हादसे

- नींद की झपकी 3843-54.71%

- ओवरस्पीडिंग से 690 - 9.82%

- टायर बर्स्ट होने से 626 - 8.91%

- जानवरों से 249 - 3.54%

- अन्य कारणों से 1616 - 23%

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
