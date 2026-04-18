पिता की आत्महत्या के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंपी अपहृत बेटी, खुद थाने पहुंची थी लड़की
यूपी के आगरा में नगला छदामी (एत्मादुद्दौला) में गुरुवार रात एक मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 31 मार्च को उसकी बेटी लापता हो गई थी। अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया गया। आठ अप्रैल को बेटी नाटकीय अंदाज में लौट आई।
यूपी के आगरा में नगला छदामी (एत्मादुद्दौला) में गुरुवार रात एक मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 31 मार्च को उसकी बेटी लापता हो गई थी। अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया गया। आठ अप्रैल को बेटी नाटकीय अंदाज में लौट आई। मजदूर इस बात से क्षुब्ध था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिता की आत्महत्या के बाद शुक्रवार को पुलिस ने आनन-फानन में बेटी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पूरे घटनाक्रम के बाद अब लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है।
31 मार्च को बेटी घर से सैंया जाने के लिए निकली थी, जहां उसकी बड़ी बहन रहती है। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसे नाबालिग बताते हुए पड़ोसी सोमिल कुशवाह के खिलाफ अपहरण का मुकदमा लिखाया। आठ अप्रैल को बेटी खुद ही थाने पहुंच गई। इंस्पेक्टर एत्मादुद्दौला देवेंद्र सिंह दुबे ने बताया कि लड़की ने अपने परिजनों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि वह बालिग है। घरवाले किसी अधेड़ से उसकी शादी करना चाहते थे। वह अपनी मर्जी से गई थी। उसे कोई नहीं ले गया था।
लड़की का मेडिकल कराया गया। कोर्ट में बयान दर्ज कराए। उम्र की जांच के लिए एक्सरे कराया गया, जिसमें वह 19 साल की निकली। इस दौरान आठ दिन तक लड़की को आशा ज्योति केंद्र में रखा गया। शुक्रवार को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लड़की को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चूंकि लड़की बालिग है, इसलिए उसकी मर्जी से उसे घरवालों के सुपुर्द कर दिया गया।
पुलिस पर लगाया दबाव डालने का आरोप
दूसरी तरफ घर पहुंची लड़की ने ही पुलिस को कठघरे में खड़ा कर दिया। आरोप लगाया कि पुलिस ने दबाव बनाकर प्रार्थनापत्र लिया। कोर्ट में क्या बोलना है यह भी रटाया। उसे जेल भेजने की धमकी दी गई। वहीं घरवालों ने आरोप लगाया कि एक दरोगा ने उनसे रुपयों की मांग की थी। इस दौरान उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया गया। कई बार थाने गए मगर पुलिस ने भगा दिया। पुलिस इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट में कमलबंद बयान के दौरान पुलिस मौजूद नहीं रहती। लड़की पर कोई दबाव नहीं था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें