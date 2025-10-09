UP Agra Jeweler Looted was going home with wife after selling Jewelry on karwachauth करवाचौथ पर गहने बेच पत्नी संग लौट रहे सर्राफ से लूट, आंखों में मिर्च झोंक उड़ाया लाखों का माल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Agra Jeweler Looted was going home with wife after selling Jewelry on karwachauth

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराThu, 9 Oct 2025 07:36 AM
यूपी में आगरा के फतेहाबाद में थाना डौकी क्षेत्र के नगला केसों में बुधवार रात बाइक सवार लुटेरों ने सराफ दंपति की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर नगदी व आभूषणों से भरा थैला लूट लिया। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। सराफ के अनुसार लूटे गए थैले में साढ़े आठ लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और दस हजार रुपये रखे थे। वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की चार टीमों को लगाया गया है।

संजय पुत्र भगवान सिंह निवासी (हौद बरौली, डौकी) की कबीस चौराहे पर संजय ज्वेलर्स के नाम से आभूषणों की दुकान है। करवाचौथ के मौके पर गहनों की बिक्री करने के बाद वह बुधवार रात 7:30 बजे पत्नी श्रीमती के साथ बाइक से नकदी व आभूषणों से भरा थैला लेकर दुकान से घर लौट रहा था। कबीस चौकी क्षेत्र में नगला केसों के पास पीछे से आ रहे बाइक सवार लुटेरों ने उनको घेर लिया। संजय की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया। संजय की बाइक गिर गई। लुटेरे पत्नी के हाथ से थैला छीनकर भाग गए।

जानकारी पर डौकी पुलिस मौके पर पहुंची। सराफ संजय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि थैले में करीब 10 हजार रुपए, 4.71 लाख रुपये कीमत के तीन किलो चांदी के गहने और 3. 78 लाख कीमत के 30 ग्राम सोने के आभूषण रखे थे। इधर थानाध्यक्ष डौकी योगेश कुमार ने बताया कि बाइक पर आए लुटेरों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किया जा रहे हैं। चार टीमों को लगाया गया है। लुटेरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Agra News Up News UP Top News
