जयपुर हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई पुलिसकर्मियों की कार, हेड कांस्टेबल समेत दो की मौत

संक्षेप: यूपी में एक भीषण सड़क हादसे में पुलिसकर्मी समेत दो की मौत हो गई। हादसा आगरा में हुआ। इस दौरान पुलिस की कार ट्रक से टकरा गई और एक पुलिस कर्मी की मौत और अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार पुलिस की कार ट्रक से टकरा गई।

यूपी में एक भीषण सड़क हादसे में पुलिसकर्मी समेत दो की मौत हो गई। हादसा आगरा में हुआ। इस दौरान पुलिस की कार ट्रक से टकरा गई और एक पुलिस कर्मी की मौत और अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार पुलिस की कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में मौके पर ही पुलिसकर्मी समेत दो की मौत हो गई। इस हादसे में उप निरीक्षक समेत पांच घायल हो गए।

घटना थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के जयपुर हाईवे के रिलायंस पेट्रोल पंप की है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कर्मी गाड़ी से राजस्थान के सूरतगढ़ से दबिश देकर वापस लौट रहे थे। निबोहरा थाने के पुलिसकर्मी और पीड़ित परिवार दबिश के लिए राजस्थान गए थे। जयपुर हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट ड्राइवर की झपकी लगने के चलते गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसी। भीषण टक्कर के बाद चीख-पुकार मच गई। इस हादसे के बाद हाईवे के राहगीरों ने सीकरी पुलिस को सूचना दी।