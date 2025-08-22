UP Agra Illegal religion Conversion Gang Victim Statement in Court other girl pakistani Connection Found आगरा धर्मांतरण गैंग के कोर्ट में खुले कई राज, चंगुल से बचाई एक युवती का मिला पाकिस्तानी कनेक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Illegal religion Conversion Gang Victim Statement in Court other girl pakistani Connection Found

आगरा धर्मांतरण गैंग के कोर्ट में खुले कई राज, चंगुल से बचाई एक युवती का मिला पाकिस्तानी कनेक्शन

आगरा धर्मांतरण गैंग के मामले में पुलिस ने बड़ी बहन के कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। उसने कोर्ट में दिए बयानों में धर्मांतरण गैंग के कई राज खोले। उनका मकसद बताया। साथ ही वह पूरी कहानी सुनाई जो उसने पुलिस को बताई थी।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगराFri, 22 Aug 2025 06:38 AM
share Share
Follow Us on
आगरा धर्मांतरण गैंग के कोर्ट में खुले कई राज, चंगुल से बचाई एक युवती का मिला पाकिस्तानी कनेक्शन

आगरा धर्मांतरण गैंग के मामले में पुलिस ने बड़ी बहन के कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। उसने कोर्ट में दिए बयानों में धर्मांतरण गैंग के कई राज खोले। उनका मकसद बताया। साथ ही वह पूरी कहानी सुनाई जो उसने पुलिस को बताई थी। बयानों के बाद बड़ी बहन को घर भेज दिया गया है। छोटी बहन की काउंसलिंग जारी है। वह अभी भी इस्लाम के पक्ष में है। काउंसलर भी उसे समझाते-समझाते हार मानने लगे हैं।

मार्च 2025 में सदर की सगी बहनें नाटकीय अंदाज में घर से चली गई थीं। पुलिस ने उन्हें 18 जुलाई को कोलकाता की मुस्लिम बस्ती से मुक्त कराया था। छह राज्यों में दबिश देकर आयशा उर्फ एसबी कृष्णा सहित दस लोगों को पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने मुस्तफाबाद दिल्ली में दबिश देकर मास्टर माइंड अब्दुल रहमान को पकड़ा था। बाद में अब्दुल रहमान के दो बेटों सहित तीन लोगों को पकड़ा। 14 आरोपित जेल में हैं।

ये भी पढ़ें:गाड़ी का चालान समय पर जमा न किया तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा, सख्त कदम

चार युवतियों ने गिरोह के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए थे। पांचवीं के रूप में पुलिस ने बड़ी बहन के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि बड़ी बहन ने कोर्ट में पुलिस को दिए गया बयानों का समर्थन किया। बताया कि किस तरह उनका धर्म बदला गया। किस तरह उन्हें नमाज पढ़ना सिखाया गया। इतना ही नहीं यह भी बताया कि रिवर्ट ग्रुप क्या है। घर से जाने पर वे कहां रुकीं। कोलकाता में उनकी किसने मदद की। पुलिस ने उसे घर भेज दिया।

वहीं छोटी बहन अभी इस जिद पर अड़ी है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वह बालिग है और उसे जो सही लगा वही किया। पुलिस ने उसका मोबाइल रिकार्ड खंगाला तो हैरान रह गई। पिछले चार साल से वह पेशावर (पाकिस्तान) के एक युवक से चैट कर रही थी। पाकिस्तानी युवक ने उसके जेहन में उसके धर्म के प्रति जहर घोला। पुलिस का मानना है छोटी बहन को राह पर आने में कुछ दिन लग सकते हैं।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |