आगरा धर्मांतरण गैंग के खिलाफ कोलकाता से छुड़ाई बड़ी बहन बनी अहम गवाह, छोटी भी देगी बयान

यूपी में आगरा के धर्मांतरण गैंग के सदस्यों के लिए बुरी खबर है। आगरा निवासी सगी बहनों में से बड़ी वाली गैंग के खिलाफ अहम गवाह बन गई है। पहले बड़ी बहन ने पुलिस को बयान दिए। पुलिस ने गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश करके बयान दर्ज कराए। कोर्ट में दिए बयानों का विवेचक द्वारा सोमवार को अवलोकन किया जाएगा। पुलिस को दिए बयान हिला देने वाले हैं। उसने खुलासा किया है कि गैंग किस तरह संगठित होकर धर्मांतरण कराता है।

आगरा निवासी सगी बहनों को धर्मांतरण गैंग ने चंगुल में फंसाया था। पुलिस ने दोनों को कोलकाता से मुक्त कराया था। छह राज्यों में दबिश देकर एक महिला एसबी कृष्णा उर्फ आयशा सहित 10 आरोपी पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ के बाद मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को दिल्ली से पकड़ा गया था। बाद में रहमान के दो बेटों सहित तीन लोगों को पकड़ा गया था। गैंग के सभी 14 सदस्य जिला जेल में बंद हैं।

जल्द ही छोटी बहन के भी कराए जाएंगे बयान पुलिस आयुक्त ने बताया कि बड़ी बहन चाहती थी कि गैंग के खिलाफ गवाही दे। उसे कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में उसके कलमबंद बयान दर्ज कराए गए हैं। कोर्ट में बयान देकर बाहर निकली बड़ी बहन ने परिजनों को बताया कि जो पुलिस को बताया लगभग वैसा ही कोर्ट में बयान है। पुलिस का कहना है कि पहले बयानों का अवलोकन किया जाएगा। पुलिस जल्द ही छोटी बहन के भी बयान दर्ज करा सकती है। वह भी धर्मांतरण गैंग के खिलाफ बोल रही है। पुलिस ने दोनों बहनों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

तीन और आरोपियों को नहीं मिली राहत आगरा। धर्मांतरण गैंग के तीन और आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सीजेएम की अदालत ने आरोपी रिथ वनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम, अबू तालिब एवं मोहम्मद अली उर्फ पीयूष द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।

अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी बृजमोहन सिंह कुशवाहा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिए कि प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण कराए जाने का आरोप है। यह सभी एक संगठित गिरोह के रुप में कार्य कर रहे हैं। आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके संपर्क विदेशों में भी पाए जा रहे हैं। इस संबंध में ठोस साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस 14 आरोपियों को भेज चुकी है जेल सदर थाना क्षेत्र से 24 मार्च को लापता हुई दो सगी बहनों की तलाश में जुटी पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया था। 19 जुलाई को थाना सदर पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान समेत चार और गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कोर्ट से कस्टडी रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ की थी। पुलिस ने दावा किया था कि जांच में खुलासा हुआ है कि संगठित गिरोह विदेशों से फंडिंग प्राप्त कर लड़के एवं लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता है। पुलिस ने अब्दुल रहमान व उसके बेटों समेत 14 आरोपियों को जेल भेजा था।