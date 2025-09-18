मायके लेने गए पति ने पुल पर बाइक रोक पत्नी को नीचे दिया धक्का, रेलवे लाइन से आगे गिरी; हालत गंभीर

आगरा में विवाद के बाद एक पति ने पत्नी को पुल से नीचे फेंक दिया। गुस्साए राहगीरों ने पति की जमकर धुनाई कर दी। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए भेजा गया। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। पति - पत्नी में काफी समय से अनबन चल रही थी।

यूपी के आगरा में ईदगाह रेलवे पुल (शाहगंज) पर बुधवार की रात एक युवक के दुस्साहस से राहगीरों के रौंगटे खड़े हो गए। युवक ने पुल पर अचानक बाइक रोकी और फिर पत्नी को पुल के ऊपर से नीचे धक्का दे दिया। युवती रेलवे लाइन से आगे गिरी। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रैफिक रुक गया। भीड़ ने पति को दबोच लिया। सूचना पर आई पुलिस ने पति को अभिरक्षा में ले लिया। महिला को इलाज के लिए भेजा। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

बताया जा रहा है कि घटना बुधवार की शाम करीब साढ़े सात बजे की है। नेहरू कुंज, खेरिया मोड़ निवासी राजकुमार ने अपनी पुत्री चंचल की शादी नगला छऊआ निवासी कुलदीप से की थी। चंचल अपने मायके आई हुई थी। पति राजकुमार उसे लेने आया था। बाइक पर लेकर घर जा रहा था। पुलिस के अनुसार किसी बात पर पति-पत्नी में झगड़ा हुआ। पति ने बाइक पुल पर रोकी और गुस्से में पत्नी को पुल से नीचे धक्का दे दिया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई।