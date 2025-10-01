पति ने हंसिया से वार कर बीवी को मौत के घाट उतारा, हत्या के बाद शव के पास बैठा रहा
आगरा में एक शख्स ने हंसिया से प्रहार कर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह भागा नहीं बल्कि शव के पास ही बैठा रहा। यह देख घरवालों ने शोर मचाया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने हत्यारोपी पति को हिरासत में लिया है।
यूपी के आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पिनाहट के गांव झोरियनपुरा में बुधवार दोपहर एक ग्रामीण ने हंसिया से प्रहार कर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह भागा नहीं बल्कि शव के पास ही बैठा रहा। यह देख घरवालों ने शोर मचाया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने हत्यारोपी पति को हिरासत में लिया है। घरवालों का कहना है वह मानसिक रूप से बीमार है। कुछ दिन पूर्व बड़े भाई पर कातिलाना हमला किया था। खुदकुशी का भी प्रयास कर चुका है। अचानक उसने पत्नी को क्यों मार डाला, यह सवाल पुलिस को भी परेशान कर रहा है।
घटना दोपहर करीब सवा दो बजे की है। डीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस को गांव झोरियनपुरा, नत्था में एक महिला की हत्या की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी भेजा गया। 46 वर्षीय कालीचरण ने अपनी पत्नी उर्मिला देवी (43) की हत्या की थी। हंसिया (धारदार हथियार) से गर्दन, कमर और शरीर पर कई प्रहार किए थे। हत्या के बाद शव के पास ही बैठा रहा। कालीचरण की मां ने शव को देखा तो शोर मचाया। ग्रामीण जमा हो गए। कालीचरण को पुलिस ने हिरासत में लिया।
पुलिस ने यह जानने का प्रयास किया कि उसने ऐसा क्यों किया। घरवालों ने उसे मनोरोगी बताया और बीमारी के इलाज से संबंधित पर्चे दिखाए। घरवालों ने पुलिस को बताया कि अचानक उसे किसी से भी खतरा महसूस होने लगता है। ऐसी स्थिति में वह हमला कर देता है। कुछ दिन पूर्व उसने अपने बड़े भाई पर हमला किया था। फांसी लगाकर खुदखुशी का प्रयास भी कर चुका है।
घरवालों ने बताया सुबह कालीचरण अपनी पत्नी के साथ खेत पर घास काटने गया था। वापस लौटने के बाद कमरे में चला गया। इसके बाद यह घटना हुई। उर्मिला के छह बच्चे हैं। पति की बीमारी के चलते वह ही बच्चों का ध्यान रखा करती थी। अब उनकी देखभाल कौन करेगा। पुलिस ने बताया उर्मिला का मायका अम्बाह, मुरैना (मध्य प्रदेश) में है। उसके मायके वालों को सूचना दे दी है। हत्यारेापी पति को कोर्ट में पेश किया जाएगा।