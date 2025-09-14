UP Agra Husband Commit Suicide after wife went back home attempted before daughter saved him पत्नी के मायके जाने पर पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पिछले महीने भी बेटी ने बचाई थी जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Husband Commit Suicide after wife went back home attempted before daughter saved him

पत्नी के मायके जाने पर पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पिछले महीने भी बेटी ने बचाई थी जान

यूपी में आगरा के रुनकता कस्बे में पत्नी के मायके जाने से अवसाद में आए प्रॉपर्टी डीलर फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। एक महीने पहले भी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। छोटी बेटी ने उसकी जान बचाई थी।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराSun, 14 Sep 2025 09:22 AM
share Share
Follow Us on
पत्नी के मायके जाने पर पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पिछले महीने भी बेटी ने बचाई थी जान

यूपी में आगरा के रुनकता कस्बे में पत्नी के मायके जाने से अवसाद में आए प्रॉपर्टी डीलर फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना शनिवार दोपहर करीब एक बजे की है। बताया जा रहा है कि पीली पोखर निवासी 40 वर्षीय विपिन पुत्र श्यामवीर सिंह करीब दस साल से रुनकता रेलवे लाइन की शांति कॉलोनी में मकान बनाकर रह रहा था। वहां गली से गुजर रहे पड़ोसी ने विपिन का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका देखा। पड़ोसी ने शोर मचाया तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पड़ोसियों ने बताया कि विपिन प्रॉपर्टी डीलर था।

चार दिन पहले मायके गई थी पत्नी

चार दिन पहले विपिन की पत्नी रजनी मायके चली गई थी। वह बड़ी बेटी वैष्णवी व छोटी बेटी दुर्गा को सुबह ही बहन के यहां से लाया था। वैष्णवी छोटी बहन को टॉफी दिलाने पास की दुकान पर गई थी तब ही विपिन ने फांसी लगा ली। प्रॉपर्टी डीलर अपनी पत्नी के मायके जाने से परेशान था। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। संभावना है कि दोनों के बीच उधार लिए पैसों को लेकर विवाद रहा हो।

ये भी पढ़ें:दिशा पाटनी के घर फायरिंग की जांच को पहुंची STF, बराड़ गैंग के खंगाल रही तार

एक महीने पहले भी लगाई थी फांसी, बेटी ने बचाया था

एक महीने पहले भी विपिन ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त मौके पर पहुंची छोटी बेटी ने किसी तरह तुरंत रस्सी खोलकर पिता की जान बचा ली थी। इधर बेटी ने बताया कि पिता विपिन के किसी परिचित पर 18 लाख रुपये उधार हैं। इधर पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में कोई तहरीर नहीं आई है।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |