पत्नी के मायके जाने पर पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पिछले महीने भी बेटी ने बचाई थी जान

यूपी में आगरा के रुनकता कस्बे में पत्नी के मायके जाने से अवसाद में आए प्रॉपर्टी डीलर फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। एक महीने पहले भी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। छोटी बेटी ने उसकी जान बचाई थी।

यूपी में आगरा के रुनकता कस्बे में पत्नी के मायके जाने से अवसाद में आए प्रॉपर्टी डीलर फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना शनिवार दोपहर करीब एक बजे की है। बताया जा रहा है कि पीली पोखर निवासी 40 वर्षीय विपिन पुत्र श्यामवीर सिंह करीब दस साल से रुनकता रेलवे लाइन की शांति कॉलोनी में मकान बनाकर रह रहा था। वहां गली से गुजर रहे पड़ोसी ने विपिन का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका देखा। पड़ोसी ने शोर मचाया तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पड़ोसियों ने बताया कि विपिन प्रॉपर्टी डीलर था।

चार दिन पहले मायके गई थी पत्नी चार दिन पहले विपिन की पत्नी रजनी मायके चली गई थी। वह बड़ी बेटी वैष्णवी व छोटी बेटी दुर्गा को सुबह ही बहन के यहां से लाया था। वैष्णवी छोटी बहन को टॉफी दिलाने पास की दुकान पर गई थी तब ही विपिन ने फांसी लगा ली। प्रॉपर्टी डीलर अपनी पत्नी के मायके जाने से परेशान था। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। संभावना है कि दोनों के बीच उधार लिए पैसों को लेकर विवाद रहा हो।