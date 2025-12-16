Hindustan Hindi News
UP Agra Horror Killing retired Policeman Killed Daughter After Boyfriend Announced Wedding
प्रेमी के गर्लफ्रेंड से शादी के ऐलान पर रिटायर दरोगा ने की बेटी की हत्या, पत्नी-साले ने लगवाया शव ठिकाने

संक्षेप:

यूपी के आगरा में प्रेमी ने ऐलान किया था कि 30 अक्तूबर को अंशु यादव से शादी करेगा। जो रोक सकता है, रोककर दिखाए। इस ऐलान की जानकारी के बाद 25 अक्तूबर को विनायक गार्डन फेस पांच (मलपुरा) में रिटायर दरोगा रणवीर यादव ने अपनी बेटी की हत्या की थी।

Dec 16, 2025 12:03 pm ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में प्रेमी ने ऐलान किया था कि 30 अक्तूबर को अंशु यादव से शादी करेगा। जो रोक सकता है, रोककर दिखाए। इस ऐलान की जानकारी के बाद 25 अक्तूबर को विनायक गार्डन फेस पांच (मलपुरा) में रिटायर दरोगा रणवीर यादव ने अपनी बेटी की हत्या की थी। प्रेमी रिश्ते में बेटी का भतीजा लगता है। पुलिस ने सोमवार को रिटायर दरोगा उसके बेटे और भतीजे को जेल भेज दिया। मां और भतीजे की पत्नी वांछित हैं। उनकी तलाश की जा रही है।

रणवीर यादव मूलत: जसराना के गांव नगला अवाजी के निवासी हैं। वर्ष 2022 में खेरागढ़ थाने से दरोगा पद से रिटायर हुए थे। आगरा में ही मकान बना लिया। डीसीपी पश्चिम अतुल शर्मा ने बताया गांव नगला अवाजी निवासी अनुराग यादव ने 30 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इसकी भनक रिटायर दरोगा रणवीर यादव को लग गई थी। उन्हें लगा कि फंस जाएंगे। 30 नवंबर को उन्होंने मलपुरा थाने में बेटी की गुमशुदगी की तहरीर दी। बताया कि 25 अक्तूबर से बेटी लापता है। अंशु 32 साल की थी।

पुलिस उसी नजरिए से जांच कर रही थी। इसी दौरान छह दिसंबर को हाईकोर्ट से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की जानकारी मिली। पुलिस ने अनुराग यादव से संपर्क किया। उसने अंशु यादव का एक वीडियो दिखाया। 29 सेकेंड के वीडियो में अंशु अपनी जान को खतरा बता रही थी। वीडियो में उसने कहा कि वह अनुराग से प्यार करती है। उससे शादी करना चाहती है। माता-पिता इसका विरोध करते हैं। उसे मारना चाहते हैं। इसमें उसका बड़ा भाई गौरव और गांव का रामनरेश भी शामिल है। उसकी बुआ और फूफा भी मिले हैं।

पुलिस ने रणवीर से पूछताछ शुरू की। सर्विलांस की मदद से उसके मूवमेंट का रूट मैप तैयार किया। 25 अक्तूबर को उसके इटावा जाने की पुष्टि हुई। पूछताछ में रणवीर यादव टूट गया। सब बता दिया। पुलिस ने रणवीर यादव उसके बेटे गौरव यादव व इटावा निवासी साले के बेटे सतीश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रणवीर की पत्नी सुधा व सतीश की पत्नी किरन को वांछित किया है। सतीश और उसकी पत्नी किरन ने शव को ठिकाने लगाने में मदद की थी। थाना मलपुरा पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

प्रेमी शांत बैठता तो दब जाती घटना

प्रेमी अनुराग यादव शांत बैठ जाता, तो यह सनसनीखेज मामला कभी नहीं खुल पाता। रणवीर यादव रिटायर दरोगा है। उसे पता है कि पुलिस वारदातों का खुलासा कैसे करती है। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अनुराग यादव इतना आगे तक बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट पहुंच जाएगा।

पिता ने पांच घंटे घर में ही रखा था अंशु का शव

पुलिस के अनुसार अंशु यादव की हत्या 25 अक्तूबर की सुबह करीब दस बजे हुई थी। पिता को सुबह यह जानकारी हुई कि अनुराग यादव ने ऐलान किया है कि अंशु से 30 अक्तूबर को शादी करेगा। कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने बेटी को बुलाया। उससे कहा कि उनकी इज्जत नीलाम कराने में कोई कसर छोड़ेगी कि नहीं। अनुराग से मना कर दे। बेटी ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में पिता ने दुपट्टे से बेटी का गला दबाना शुरू कर दिया।

पुलिस को छानबीन में पता चला कि गला दबाने के दौरान अंशु यादव फर्श पर गिर पड़ी। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसे अंदाजा नहीं था कि पिता जान से मार देंगे। उसे लगा कि पहले भी मारपीट कर चुके हैं। आज भी इतना ही करेंगे। रणवीर यादव गुस्से में थे। गला ज्यादा दब गया। अंशु की मौत हो गई। यह देख मां सुधा यादव घबरा गईं। अब क्या होगा। क्या करेंगे। लाश कहां ले जाएंगे। पांच घंटे तक घरवाले इस पर विचार विमर्श करते रहे। बाद में तय किया कि शव को इटावा ले जाएंगे। इटावा में रणवीर यादव का साला रहता है। उसे फोन किया। उसने कहा यहां आ जाओ। भिंड मार्ग पर यमुना में शव फेंक देंगे।

रणवीर यादव ने बेटी का शव कार की डिग्गी में रखा। पत्नी के साथ इटावा के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल पर सतीश अपनी पत्नी के साथ मिला। चारों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाया।

कंकाल के दांतों की होगी डीएनए जांच

डीसीपी पश्चिम अतुल शर्मा ने बताया कि विवेचना एसीपी सैंया सुकन्या शर्मा के पर्यवेक्षण में कराई जा रही है। घटनास्थल पर कंकाल मिला। जबड़े में एक दर्जन दांत सुरक्षित मिले। उनसे डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। डीएनए से यह साफ होगा कि कंकाल अंशु यादव का है। डीएनए के लिए माता-पिता के खून के नमूने लिए जाएंगे। घटनास्थल पर युवती के कपड़े मिले हैं। एक फोटो में युवती ने वही कपड़े पहन रखे हैं। प्रेमी अनुराग यादव हत्याकांड के मुकदमे में मुख्य गवाह बनेगा।

कई बार हुई थी पंचायत

अंशु और अनुराग की प्रेम कहानी से रिटायर दरोगा का परिवार आहत था। अनुराग रिश्तेदार है। उसे समझाने के लिए कई बार पंचायत भी बुलाई गई थी। उसे समझाया गया। कहा गया कि यह रिश्ता संभव नहीं है। बिरादरी में नाक कट जाएगी। अनुराग और अंशु ने कोई दबाव नहीं माना। वे एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
