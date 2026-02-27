होली पर कड़ी सुरक्षा! सड़क पर पुलिस हवा में ड्रोन रहेंगे तैनात, ये रहेगा मेट्रो का समय

होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगरा में सिटी जोन को छह जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। कमिश्नरेट के सिटी, पश्चिमी और पूर्वी जोन में 3162 स्थानों पर होलिका दहन होगा। सभी स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। रंगों की होली के दिन मुख्य मार्गों के साथ गली-मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग होगी।

होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगरा में सिटी जोन को छह जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। कमिश्नरेट के सिटी, पश्चिमी और पूर्वी जोन में 3162 स्थानों पर होलिका दहन होगा। सभी स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। रंगों की होली के दिन मुख्य मार्गों के साथ गली-मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग होगी। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पुलिस ने लोगों से फर्जी सूचना न देने की अपील की है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने गुरुवार को डीसीपी और एसीपी के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिए कि हर क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति दिखाई देनी चाहिए। किसी भी सड़क पर यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। बड़े स्पीकर लगाकर रास्ता रोकने की अनुमति नहीं होगी। सभी मार्गों पर यातायात सामान्य रहेगा। किसी भी विवाद की सूचना पर थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। प्रत्येक थाना प्रभारी अपने वाहन में डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर और टियर गैस रखेंगे। सिटी जोन में डीसीपी सिटी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। पूर्व में विवादित रहे स्थानों का पहले निरीक्षण किया जाएगा। वहां लोगों से संवाद कर शांति बनाए रखने का आग्रह किया जाएगा।

फर्जी सूचना पर होगी कार्रवाई: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि वर्ष 2025 में होली पर सिटी जोन में मारपीट के दो मुकदमे दर्ज हुए थे। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। करीब एक दर्जन युवक घायल हुए थे। डायल 112 पर आई सूचनाओं का थानों में दर्ज शिकायतों से सत्यापन कराया गया। होली पर सबसे ज्यादा फर्जी सूचनाएं मिलने की पुष्टि हुई। पिछली बार 61 लोगों का शांतिभंग में चालान किया गया था। पुलिस को 196 फर्जी कॉल प्राप्त हुई थीं। इस बार फर्जी सूचना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर्विलांस से पहचान कर सिम कार्ड ब्लॉक कराया जाएगा।

भीड़ वाले स्थान किए गए चिह्नत पुलिस आयुक्त ने बताया कि सिटी जोन में 1136, पश्चिमी जोन में 1065 और पूर्वी जोन में 961 स्थानों पर होलिका दहन होगा। भीड़ वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। वजीरपुरा स्थित होलीवाला चौराहा और खंदारी कैंपस के पास तिराहा ऐसे प्रमुख स्थान हैं। इन सभी जगहों पर होलिका दहन के समय पुलिस फोर्स तैनात रहेगा।