Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होली पर कड़ी सुरक्षा! सड़क पर पुलिस हवा में ड्रोन रहेंगे तैनात, ये रहेगा मेट्रो का समय

Feb 27, 2026 08:58 am ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगरा में सिटी जोन को छह जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। कमिश्नरेट के सिटी, पश्चिमी और पूर्वी जोन में 3162 स्थानों पर होलिका दहन होगा। सभी स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। रंगों की होली के दिन मुख्य मार्गों के साथ गली-मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग होगी।

होली पर कड़ी सुरक्षा! सड़क पर पुलिस हवा में ड्रोन रहेंगे तैनात, ये रहेगा मेट्रो का समय

होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगरा में सिटी जोन को छह जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। कमिश्नरेट के सिटी, पश्चिमी और पूर्वी जोन में 3162 स्थानों पर होलिका दहन होगा। सभी स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। रंगों की होली के दिन मुख्य मार्गों के साथ गली-मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग होगी। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पुलिस ने लोगों से फर्जी सूचना न देने की अपील की है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने गुरुवार को डीसीपी और एसीपी के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिए कि हर क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति दिखाई देनी चाहिए। किसी भी सड़क पर यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। बड़े स्पीकर लगाकर रास्ता रोकने की अनुमति नहीं होगी। सभी मार्गों पर यातायात सामान्य रहेगा। किसी भी विवाद की सूचना पर थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। प्रत्येक थाना प्रभारी अपने वाहन में डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर और टियर गैस रखेंगे। सिटी जोन में डीसीपी सिटी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। पूर्व में विवादित रहे स्थानों का पहले निरीक्षण किया जाएगा। वहां लोगों से संवाद कर शांति बनाए रखने का आग्रह किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर लठामार होली आज, यमुना मैया की पूजा के बाद रंगभरनी एकादशी

फर्जी सूचना पर होगी कार्रवाई: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि वर्ष 2025 में होली पर सिटी जोन में मारपीट के दो मुकदमे दर्ज हुए थे। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। करीब एक दर्जन युवक घायल हुए थे। डायल 112 पर आई सूचनाओं का थानों में दर्ज शिकायतों से सत्यापन कराया गया। होली पर सबसे ज्यादा फर्जी सूचनाएं मिलने की पुष्टि हुई। पिछली बार 61 लोगों का शांतिभंग में चालान किया गया था। पुलिस को 196 फर्जी कॉल प्राप्त हुई थीं। इस बार फर्जी सूचना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर्विलांस से पहचान कर सिम कार्ड ब्लॉक कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बांके बिहारी मंदिर में यूट्यूबरों पर प्रतिबंध,मीडिया प्रवेश को लेकर निर्देश जारी

भीड़ वाले स्थान किए गए चिह्नत

पुलिस आयुक्त ने बताया कि सिटी जोन में 1136, पश्चिमी जोन में 1065 और पूर्वी जोन में 961 स्थानों पर होलिका दहन होगा। भीड़ वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। वजीरपुरा स्थित होलीवाला चौराहा और खंदारी कैंपस के पास तिराहा ऐसे प्रमुख स्थान हैं। इन सभी जगहों पर होलिका दहन के समय पुलिस फोर्स तैनात रहेगा।

ये भी पढ़ें:20 बड़े शहर जाम से होंगे मुक्त: DGP का एक्शन प्लान तैयार, अफसरों को यह निर्देश

होली पर दोपहर ढाई बजे के बाद चलेगी मेट्रो

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने होली के अवसर पर मेट्रो संचालन का समय निर्धारित कर दिया है। मेट्रो दोपहर ढाई बजे से संचालित होगी और रात 10 बजे तक सेवाएं देगी। यह जानकारी कॉर्पोरेशन के संयुक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि होली पर चार मार्च को आगरा मेट्रो की सेवाएं दोपहर बाद बहाल की जाएंगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद रात 10 बजे तक मेट्रो ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन से मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन के बीच संचालित होगी। यात्रियों की सुविधा और त्योहार को देखते हुए समय में यह अस्थायी बदलाव किया गया है। सामान्य दिनों का संचालन समय अगले दिन से पूर्ववत रहेगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |