Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी के इस शहर में तीन दिन में गटक गए 36 करोड़ की शराब, होली पर भांग के लिए रही भीड़

Mar 06, 2026 08:07 am ISTSrishti Kunj विशेष संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी के आगरा जिले में इस साल होली पर पिछले वर्ष की अपेक्षा 25 फीसदी ज्यादा शराब बिकी। तीन दिनों में 36 करोड़ की शराब पी गई। अंग्रेजी शराब और बीयर की 65 तथा देशी शराब की 35 फीसदी बिक्री हुई।

यूपी के इस शहर में तीन दिन में गटक गए 36 करोड़ की शराब, होली पर भांग के लिए रही भीड़

यूपी के आगरा जिले में इस साल होली पर पिछले वर्ष की अपेक्षा 25 फीसदी ज्यादा शराब बिकी। तीन दिनों में 36 करोड़ की शराब पी गई। अंग्रेजी शराब और बीयर की 65 तथा देशी शराब की 35 फीसदी बिक्री हुई। आम दिनों में जिले में चार करोड़ की शराब बिक जाती है, लेकिन होली के अवसर पर दो और तीन मार्च को सबसे ज्यादा शराब बिकी। दो मार्च को 12 करोड़, तीन मार्च को 22 करोड़ और होली के दिन चार मार्च को सुबह से बंद रहीं शाम पांच बजे के बाद खुली दुकानों से दो करोड़ रुपये की बिक्री हुई।

शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब सबसे ज्यादा शराब बिकी। ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब की सबसे ज्यादा बिक्री हुई। जिला आबकारी अधिकारी केपी यादव ने बताया कि जिला अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर पुलिस और आबकारी विभाग की 13 टीमें ने जिलेभर में अभियान चलाकर अवैध शराब की बिक्री नहीं होने दी। ढाबों को भी चेक किया गया। जिले में कंपोजिट शॉप- 266, देसी शराब की दुकानें- 338, मॉडल शॉप -24, प्रीमियर रिटेल शॉप की 8 की दुकानें हैं, जहां पर जमकर शराब की खरीद हुई।

ये भी पढ़ें:खुद को करोड़ों का मालिक बता बदमाशों ने सर्राफ से मांगी ढाई करोड़ की रंगदारी

भांग की दुकानों पर भीड़

होली के अवसर पर शहर में भांग की दुकानों पर भी जमकर बिक्री हुई। खंदारी, बेलनगंज समेत एक दर्जन से अधिक अधिकृत भांग के ठेकों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रंग खेलने से पहले और बाद में लोगों ने भांग की ठंडाई और गोले का आनंद लिया। दुकानदारों के अनुसार होली के दिन सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक बिक्री हुई।

खाली हो गए गुझिया के थाल, पेठे का भी जोर

रंगों का पर्व मिठाइयों के कारोबार के लिए खुशी लेकर आया। बाजार में बिकने वाली गुझिया को लोगों का भरपूर स्नेह मिला। जाने माने ब्रांड की दुकानों पर बुधवार दोपहर तक थाल खाली हो गए। इस दौरान काजू से तैयार मिठाइयों की बिक्री भी रही। छैने की मिठास का जादू चला। सदाबहार पेठा भी लोगों की पसंद की सूची में शामिल रहा।

ये भी पढ़ें:होली पर हादसों ने UP में ली 265 लोगों की जान; लापरवाही ने मातम में बदलीं खुशियां

एक विक्रेता ने बताया कि होली पर उम्मीद के अनुसार बिक्री मिली। यह सिलसिला पूरे छह दिन तक चला। शनिवार से लेकर गुरुवार तक जाने माने ब्रांड के विक्रेताओं के साथ ही बगैर नाम के उत्पाद बेचने वाले हलवाइयों के यहां ग्राहकों की आमद बनी रही। जो गुझिया बमुश्किल बिकती थी, इस बार पूरा स्टॉक समाप्त हो गया।

जाने माने ब्रांड के विक्रेता ने बताया कि उनके यहां काजू कतली की मांग बंपर रही। काजू के अन्य आइटम भी अपेक्षा के अनुसार बिके। बादाम एवं पिस्ते की मिठाइयों को खरीदार मिले। मौसम को देखते हुए छैने की मिठाइयों के विभिन्न स्वरूप की बिक्री दुकान को मिली। राजभोग, रसमलाई, छैने का रसगुल्ला आदि उत्पाद अच्छी तादाद में खरीदे गए।

ये भी पढ़ें:यूपी बोर्ड पेपर लीक का दावा करने वाले यूट्यूबर फंसे, आगरा में नकल के लिए सेटिंग

पेठे की रही जबरदस्त मांग

छह दिन की अवधि में पेठे की अच्छी बिक्री रही। एमजी रोड से लेकर नूरी दरवाजा तक दुकानों पर भीड़ रही। कारोबारी ने बताया कि चॉकलेट पेठे की मांग पहले की तरह कायम रही। केसर एवं अंगूरी पेठे की रेंज को भी खरीदार मिले। दालमोंठ व अन्य नमकीनों को भी बड़ी तादाद में पैक कराया गया। त्योहार पर कुल 20 करोड़ रुपये की मिठाई बिकी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |