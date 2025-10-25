नशे में धुत चालक ने मौत बनाकर दौड़ाई कार, सड़क किनारे खड़े पांच को कुचला

संक्षेप: यूपी के आगरा में शुक्रवार की रात हुए भीषण हादसे ने लोगों के दिल दहला दिए। नशे में धुत चालक ने कार मौत बनकर दौड़ाई और सड़क किनारे खड़े पांच लोगों की जान ले ली। मरने वालों में एक महिला और चार पुरुष हैं। हादसे से आक्रोशित लोगों ने बवाल करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उस पर काबू पा लिया।

यूपी के आगरा में शुक्रवार की रात हुए भीषण हादसे ने लोगों के दिल दहला दिए। नशे में धुत चालक ने कार मौत बनकर दौड़ाई और सड़क किनारे खड़े पांच लोगों की जान ले ली। मरने वालों में एक महिला और चार पुरुष हैं। हादसे से आक्रोशित लोगों ने बवाल करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उस पर काबू पा लिया।

भयावह हादसा रात करीब साढ़े आठ बजे का है। अंशुल गुप्ता के नाम से पंजीकृत टाटा नेक्सन कार दयालबाग के 100 फुटा रोड की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही थी। नगला बूढ़ी चौराहे पर कार चालक ने पहले आवास विकास सेक्टर 1 निवासी जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय भानु प्रताप मिश्रा (25) को तेज टक्कर मार दी। इसमें भानु उछलकर सड़क पर गिरा और उसकी मौत हो गई।

इसके बाद चालक ने हड़बड़ी में कार की गति और तेज कर दी। इस पर थोड़ा आगे उसने बबली (42) पत्नी हरीश और उसके पुत्र गोलू निवासी कुटिया वाली गली नगला बूढ़ी को पीछे से टक्कर मारी। इसमें बबली ने मौके पर दम तोड़ दिया, बेटा गोलू घायल हो गया। नशे में धुत कार चालक ने कार की रफ्तार कम नहीं की बल्कि और तेज भगाते हुए करीब 50 मीटर आगे चलकर कार डिवाइडर पर चढ़ा दी।

इससे अनियंत्रित कार हवा में उछलती हुई गिरी और चार बार पलटकर रुकी। इसमें उसने तीन युवकों कमल (23) पुत्र सतीश निवासी नगला बूढ़ी, कृष्णा (20) पुत्र महेश निवासी नगला बूढ़ी और बंटेश कुमार (50) को रौंद दिया। एक अन्य घायल हो गया। भीषण हादसा देख स्थानीय लोग दौड़े। आनन-फानन में कार को सीधा कर युवकों को निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर, कार के एयर बैग खुलने से चालक सुरक्षित रहा। उसे भीड़ ने बाहर निकाला और पुलिस के सुपुर्द कर दिया।