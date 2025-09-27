UP Agra Gym Trainer owner Body Found Hanging in cabin without suicide note जिम के केबिन में फंदे से लटका मिला संचालक का शव, सुसाइड नोट न होने से उलझा मामला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जिम के केबिन में फंदे से लटका मिला संचालक का शव, सुसाइड नोट न होने से उलझा मामला

यपी के आगरा में एक जिम संचालक ने आत्महत्या कर ली। कमला नगर मेन मार्केट स्थित बीस्ट फिटनेस जिम के संचालक भरत सिंघानिया (35) का शव शुक्रवार को जिम में फंदे पर लटका मिला। जिम कर्मियों ने उन्हें फंदे से उतारा और हॉस्पिटल लेकर गए।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगराSat, 27 Sep 2025 06:36 AM
यपी के आगरा में एक जिम संचालक ने आत्महत्या कर ली। कमला नगर मेन मार्केट स्थित बीस्ट फिटनेस जिम के संचालक भरत सिंघानिया (35) का शव शुक्रवार को जिम में फंदे पर लटका मिला। जिम कर्मियों ने उन्हें फंदे से उतारा और हॉस्पिटल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस जिम के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। जांच के दौरान मौके पर सुसाइड नोट नहीं मिला।

शास्त्रीपुरम स्थित मंगलम आधार स्थित फ्लैट नंबर 1004 निवासी भरत सिंघानिया बॉडी बिल्डर थे। पहले न्यू आगरा क्षेत्र स्थित एक जिम में ट्रेनर थे। बाद में उन्होंने कमला नगर में बीस्ट फिटनेस नाम से जिम खोली थी। एसओ कमला नगर सुनीत शर्मा ने बताया कि भरत शर्मा अपने केबिन में लटके हुए मिले।

भरत सिंघानिया पहले आ गए थे। शाम को जिम करने वाले युवक व कर्मचारी आए। उन्होंने देखा कि एसी चल रहा है। भरत सिंघानिया नहीं दिख रहे। उनका केबिन अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे। अंदर भरत फंदे से लटके थे। जिम के कर्मियों ने उन्हें उतारा और कमला नगर स्थित एक नर्सिंग होम ले गए। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी पर उनकी पत्नी दीपशिखा भी मौके पर आ गईं। सात साल पहले शादी हुई थी।

सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस, जांच में जुटी

पुलिस को प्रथमदृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है। खुदकुशी की वजह होती है। देर रात तक पुलिस वजह पता नहीं लगा पाई थी। पुलिस जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी। ताकि यह पता चले कि भरत कब जिम में आए। तब वहां कौन-कौन था। उनका किसी से विवाद तो नहीं हुआ था।

