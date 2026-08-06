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कैफे और मिनी सिनेमा में अंधेरे केबिनों में मिले युवक-युवतियां, घंटों के हिसाब से बुकिंग

By Srishti Kunj
मुख्य संवाददाता, आगरा
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आगरा के नंद प्लाजा में छापा पड़ा तो अंधेरे केबिनों में युवक-युवतियां मिले। घंटों के हिसाब से प्रेमी जोड़ों को किराए पर केबिन मिलते थे। 11 जोड़े हिरासत में लिए गए। पकड़े जाने के बाद युवतियां मौके पर फूट-फूट कर रोईं।

Agra Gang busted
आगरा के केबिनों में लड़के और लड़कियां पकड़े गए।

यूपी के आगरा सदर स्थित नंद प्लाजा में घंटों के हिसाब से युवक-युवतियों को अंधेरे केबिन दिए जाते थे। न कोई आईडी का झंझट था न छापे का डर। दुनिया की नजर में वे कॉफी पीने आए थे। एलआईयू की सूचना पर बुधवार को पुलिस ने नंद प्लाजा को घेर लिया। तीन कैफे और मिनी सिनेमा में दबिश दी गई। इसमें 11 प्रेमी जोड़ों को पकड़ा गया। युवतियां पुलिस को देखकर फूट-फूटकर रोने लगीं। तीन संचालक पकड़े गए, अन्य इधर-उधर हो गए। कार्रवाई से इलाके में खलबली मच गई।

घटना दोपहर करीब एक बजे की है। एसीपी एलआईयू ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त को गोपनीय रिपोर्ट दी। बताया कि नंद प्लाजा में नियमों को ताक पर रखकर कैफे में युवक-युवतियों को अंधेरे केबिन किराए पर दिए जा रहे हैं। केबिन में सोफा पड़ा हुआ है। दरवाजे लगे हैं। कैफे के अगले हिस्से में कुर्सी मेज पड़ी हैं। पिछले हिस्से में केबिन बने हुए हैं। घंटों के हिसाब से उन्हें किराए पर दिया जाता है। सूचना पर एडीसीपी अलका सिंह, एसीपी ताजगंज, एसीपी एलआईयू के नेतृत्व में टीम को भेजा गया। पुलिस ने नंद प्लाजा में संचालित द रैंप कैफे, केव मिनी फिल्म्स, द रैपिडो कैफे, बरिस्ता कैफे, द रैंप मूवीज पर कार्रवाई की है।

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संजय प्लेस में पकड़ा गया था साइबर कैफे

ताजनगरी में यह कोई पहला मामला नहीं है। वर्ष 2004 में संजय प्लेस में पहली बार कोई ऐसा साइबर कैफे पकड़ा गया था, जिसमें केबिन बने हुए थे। उस दौरान पुलिस ने दो दर्जन युवक-युवतियों को मौके से पकड़ा था। पुलिस की कार्रवाई से खलबली मच गई थी। उस दौरान तय हुआ था कि किसी भी साइबर कैफे में केबिन नहीं होंगे। समय बदला। साइबर कैफे की जगह ई लाइब्रेरी खुलीं। कैफे खुले। लोगों ने अपनी कमाई के लिए अब उनमें केबिन बना दिए हैं।

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टेंपो ट्रैवलर लेकर गई थी पुलिस

पुलिस टीम पहले तारघर चौराहे के पास खड़ी हो गई। पुलिस अपने साथ टेंपो ट्रैवलर लेकर गई थी। पांच-पांच की टुकड़ियों में पुलिस कर्मी आगे बढ़े। एक-एक करके आधा दर्जन कैफे और मिनी मूवी स्टेशन को घेर लिया। मूवी स्टेशन में एलईडी लगी थी। ऑन डिमांड ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज कोई भी फिल्म दिखाई जाती थी। युवक-युवतियां यहां एकांत की वजह से आते थे। यहां कोई रोक-टोक नहीं थी। पुलिस ने केबिनों में पहुंचकर पहले लाइट जलाई। वर्दीवालों को देखकर युवक-युवतियों के होश उड़ गए।

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कैफे और मिनी मूवी स्टेशन सील

महिला पुलिस कर्मियों ने युवतियों से पूछताछ की। कोई कॉलेज तो कोई कोचिंग के बहाने घर से निकली थी। युवतियां मिन्नतें करती रहीं कि उनके परिजनों को नहीं बुलाया जाए। घरवाले घर से निकलना बंद कर देंगे। पुलिस ने मौके से 11 प्रेमी जोड़े और तीन संचालकों को हिरासत में लिया। सभी को सदर थाने लाया गया। शाम को युवतियों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। युवकों को भी हिदायत देकर छोड़ने के निर्देश दिए गए। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। कैफे और मिनी मूवी स्टेशन सील कर दिए गए हैं।

प्लाजा का सौदा करने वाले ने दी सूचना

इलाके में चर्चा है कि नंद प्लाजा का सौदा हो गया है। उसे खरीदने वाले ने पूर्व में कुछ दुकानें खरीदी थीं। उन्हें किराए पर दे दिया था। उनमें भी कैफे चल रहा था। नंद प्लाजा खरीदने वाले के एलआईयू में अच्छे संबंध हैं। उसने ही एसीपी एलआईयू को इसकी सूचना दी थी। चर्चा है कि इस सूचना के पीछे भी खरीदार का स्वार्थ छिपा है। नंद प्लाजा से इन लोगों को हटाना इतना आसान नहीं था। कार्रवाई ने सभी के पैर उखाड़ दिए हैं। कैफे संचालक पुलिस कार्रवाई के डरे हुए हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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