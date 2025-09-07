लिव-इन से छुटकारा पाने को स्पा सेंटर संचालक ने युवती को चलती कार से फेंका, बॉयफ्रेंड भागा

यूपी में आगरा के डौकी क्षेत्र में शनिवार दोपहर पूठा झील चौराहे के पास कार से एक युवती को फेंका गया। यह देख मौके पर भीड़ जुट गई। युवती घटना के लिए अपने पति को जिम्मेदार ठहराने लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा और आरोपित को पकड़ा।

यूपी में आगरा के डौकी क्षेत्र में शनिवार दोपहर पूठा झील चौराहे के पास कार से एक युवती को फेंका गया। यह देख मौके पर भीड़ जुट गई। युवती घटना के लिए अपने पति को जिम्मेदार ठहराने लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा और आरोपित को पकड़ा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवती दो साल से लिव इन में रह रही थी। आरोपित अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था।

घटना दोपहर करीब दो बजे की है। सड़क से गुजर रही एक कार से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। कार में महिला और पुरुष में मारपीट हो रही थी। अचानक कार की रफ्तार धीमी हुई, दरवाजा खुला और एक युवती सड़क पर गिरी। यह देख मौके पर भीड़ जुट गई। पहले लोगों को लगा कि युवती को दौरा पड़ा है। कुछ देर में वह बात करने की स्थिति में आई। चीख-चीखकर कहने लगी कि उसे लवकुश वर्मा फेंककर गया है।

एसओ डौकी योगेश कुमार ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए भेजा। वह अस्पताल में भर्ती है। मूलत: औरैया की निवासी है और तलाकशुदा है। दो साल पहले उसकी पहचान लवकुश वर्मा से हुई थी। लवकुश स्पा सेंटर चलाता है। महिला वहां फोन कॉलिंग का काम करती थी। लवकुश ने उसे रामबाग के पास किराए पर मकान दिला दिया।