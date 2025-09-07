UP Agra Girl Thrown on Road From moving car by live in partner to end relationship लिव-इन से छुटकारा पाने को स्पा सेंटर संचालक ने युवती को चलती कार से फेंका, बॉयफ्रेंड भागा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Agra Girl Thrown on Road From moving car by live in partner to end relationship

लिव-इन से छुटकारा पाने को स्पा सेंटर संचालक ने युवती को चलती कार से फेंका, बॉयफ्रेंड भागा

यूपी में आगरा के डौकी क्षेत्र में शनिवार दोपहर पूठा झील चौराहे के पास कार से एक युवती को फेंका गया। यह देख मौके पर भीड़ जुट गई। युवती घटना के लिए अपने पति को जिम्मेदार ठहराने लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा और आरोपित को पकड़ा।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगराSun, 7 Sep 2025 06:04 AM
पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवती दो साल से लिव इन में रह रही थी। आरोपित अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था।

घटना दोपहर करीब दो बजे की है। सड़क से गुजर रही एक कार से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। कार में महिला और पुरुष में मारपीट हो रही थी। अचानक कार की रफ्तार धीमी हुई, दरवाजा खुला और एक युवती सड़क पर गिरी। यह देख मौके पर भीड़ जुट गई। पहले लोगों को लगा कि युवती को दौरा पड़ा है। कुछ देर में वह बात करने की स्थिति में आई। चीख-चीखकर कहने लगी कि उसे लवकुश वर्मा फेंककर गया है।

एसओ डौकी योगेश कुमार ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए भेजा। वह अस्पताल में भर्ती है। मूलत: औरैया की निवासी है और तलाकशुदा है। दो साल पहले उसकी पहचान लवकुश वर्मा से हुई थी। लवकुश स्पा सेंटर चलाता है। महिला वहां फोन कॉलिंग का काम करती थी। लवकुश ने उसे रामबाग के पास किराए पर मकान दिला दिया।

महिला का आरोप है कि उसे पत्नी की तरह रखा। दो दिन पहले लवकुश के घर डौकी गई थी। इनका मामला थाने तक पहुंचा था। वह लवकुश के साथ घर में ही रहना चाहती थी मगर वह तैयार नहीं था। पुलिस के कहने के बावजूद युवती ने तहरीर नहीं दी और फिर लवकुश के साथ चली गई थी। दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। अब युवती का आरोप है कि लवकुश उसे जान से मारना चाहता है। पुलिस के अनुसार पीड़िता जो भी तहरीर देगी, उस पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

