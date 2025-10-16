बाबा संग घूमने निकली बच्ची का अपहरण, सीसीटीवी में कैद आरोप दूसरे समुदाय का

संक्षेप: यूपी के आगरा में महादेव नगर (ताजगंज) से बुधवार को दिनदहाड़े एक बच्ची का अपहरण हो गया। बच्ची अपने बाबा के साथ घूमने निकली थी। बाबा पानी पी रहे थे। इस दौरान बच्ची थोड़ा आगे निकल गई। एक व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया।

यूपी के आगरा में महादेव नगर (ताजगंज) से बुधवार को दिनदहाड़े एक बच्ची का अपहरण हो गया। बच्ची अपने बाबा के साथ घूमने निकली थी। बाबा पानी पी रहे थे। इस दौरान बच्ची थोड़ा आगे निकल गई। एक व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया। बच्ची को ले जाने वाला कैमरे में कैद है। वह दूसरे समुदाय से है। इससे माहौल तनावपूर्ण है। मोहल्ले वालों ने ताजगंज थाने पर हंगामा किया।

घटना दोपहर करीब एक बजे की है। कैलाश टॉकीज के पास कलारी वाली गली निवासी मोनू होटल कर्मी है। उसकी चार वर्षीय बेटी गोल्डी लापता है। एसीपी ताजगंज सैयद अरीब अहमद ने बताया कि बालिका अपने बाबा के साथ शाहजहां गार्डन तक घूमने आई थी। बाबा पानी पीने लगे। इस दौरान बच्ची आगे बढ़ गई।

वह अपने घर की तरफ जाने के बजाय दूसरी सड़क पर आ गई। रास्ते में बालिका को एक व्यक्ति मिला। वह उसे अपने साथ ले गया। सीसीटीवी देखने पर यह जानकारी हुई है। बालिका के पिता मोनू ने बताया कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है। बेटी को साथ ले जाने वाला कैमरे में कैद है। वह दूसरे समुदाय से है। बेटी सड़क पर मिली थी तो उसे थाने लेकर जाता। बेटी के गायब होने के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।