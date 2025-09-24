प्रताड़ना के वीडियो बनाकर लिव-इन में रह रही युवती ने दी जान, पार्टनर पर लगाए आरोप
यूपी के आगरा में शादीशुदा युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही कमला नगर की युवती गीता देवी उर्फ टोनी ने रविवार रात प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले युवती ने खुद को प्रताड़ित किए जाने के वीडियो बनाकर भेजे। युवक और उसके परिजनों पर रुपये और जेवर हड़पने, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किए जाने संबंधी कई गंभीर आरोप लगाए। युवती के पिता की तहरीर पर हरीपर्वत पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
घटना 21 सितंबर रविवार रात की है। जी 605 कमला नगर निवासी गीता देवी उर्फ टोनी ने उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। गीता के पिता महेश चन्द्र पाराशर ने मंगलवार को हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में महेश चंद्र पाराशर ने बताया कि गीता कुछ समय से करबला, न्यू आगरा निवासी सनी पुत्र सुंदरलाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। सनी पहले से शादीशुदा है।
आरोप है कि सनी और उसकी पत्नी सलमा, योगेन्द्र, हाजरा और योगेन्द्र का बड़ा भाई गीता का लगातार उत्पीड़न कर रहे थे। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने गीता के रुपये और जेवर भी हड़प लिए थे। अत्याचार से त्रस्त गीता ने जान देने से पहले जान देने से पहले गीता ने खुद को प्रताड़ित किए जाने के वीडियो बनाकर उन्हें भेजे। अपने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर सभी आरोपियों के नाम लिए। इससे पहले भी गीता के साथ मारपीट की घटनाएं हुईं, जिन्हें मोहल्ले के लोग देख चुके थे।
यह बात बेटी ने जान देने से पहले उन्हें बताई थी। मामले में इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज कुमार शर्मा ने बताया मृतका के गीता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सनी और उसकी पत्नी सलमा, योगेन्द्र, हाजरा और योगेन्द्र के बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।