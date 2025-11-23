परिवार बना हैवान! नाबालिग लड़की को गलत धंधे में उतार रहे थे घरवाले, ऐसे बची जान

संक्षेप: यूपी के आगरा में एक लड़की के घरवाले ही हैवान बन गए। परिवार वाले ही उससे गलत काम करवाना चाह रहे थे। लेकिन समय रहते लड़की की जान बच गई। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी को घरवाले गलत धंधे में उतारना चाह रहे थे।

यूपी के आगरा में एक लड़की के घरवाले ही हैवान बन गए। परिवार वाले ही उससे गलत काम करवाना चाह रहे थे। लेकिन समय रहते लड़की की जान बच गई। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी को घरवाले गलत धंधे में उतारना चाह रहे थे। मुंबई की अधिवक्ता की शिकायत पर फतेहाबाद पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन ने रेस्क्यू कर किशोरी को बचाया। मुंबई की एक महिला अधिवक्ता ने डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से शिकायत की थाना फतेहाबाद क्षेत्र में एक किशोरी को उसके घरवालों द्वारा गलत धंधे में उतारा जा रहा है।

डीसीपी ने एसीपी फतेहाबाद अनिल कुमार सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए। चाइल्ड हेल्पलाइन को भी इसकी सूचना दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रभारी बृजेश गौतम व वर्कर रणवीर सिंह ज्योति गौतम ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को पुलिस के साथ मिलकर घर से बरामद किया। अपनी सुपुर्दगी ले लिया। उसका मेडिकल परीक्षण कराकर आशा ज्योति केंद्र में रखा जाएगा। सोमवार को पुनः बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई होगी।