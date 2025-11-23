Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Agra girl forced in prostitution by family saved by child helpline sent to asha jyoti kendra
परिवार बना हैवान! नाबालिग लड़की को गलत धंधे में उतार रहे थे घरवाले, ऐसे बची जान

परिवार बना हैवान! नाबालिग लड़की को गलत धंधे में उतार रहे थे घरवाले, ऐसे बची जान

संक्षेप:

यूपी के आगरा में एक लड़की के घरवाले ही हैवान बन गए। परिवार वाले ही उससे गलत काम करवाना चाह रहे थे। लेकिन समय रहते लड़की की जान बच गई। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी को घरवाले गलत धंधे में उतारना चाह रहे थे।

Sun, 23 Nov 2025 07:11 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में एक लड़की के घरवाले ही हैवान बन गए। परिवार वाले ही उससे गलत काम करवाना चाह रहे थे। लेकिन समय रहते लड़की की जान बच गई। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी को घरवाले गलत धंधे में उतारना चाह रहे थे। मुंबई की अधिवक्ता की शिकायत पर फतेहाबाद पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन ने रेस्क्यू कर किशोरी को बचाया। मुंबई की एक महिला अधिवक्ता ने डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से शिकायत की थाना फतेहाबाद क्षेत्र में एक किशोरी को उसके घरवालों द्वारा गलत धंधे में उतारा जा रहा है।

डीसीपी ने एसीपी फतेहाबाद अनिल कुमार सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए। चाइल्ड हेल्पलाइन को भी इसकी सूचना दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रभारी बृजेश गौतम व वर्कर रणवीर सिंह ज्योति गौतम ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को पुलिस के साथ मिलकर घर से बरामद किया। अपनी सुपुर्दगी ले लिया। उसका मेडिकल परीक्षण कराकर आशा ज्योति केंद्र में रखा जाएगा। सोमवार को पुनः बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई होगी।

मुंबई में भी घरवालों ने की थी कोशिश

महिला अधिवक्ता ने बताया 17 वर्षीय किशोरी मुंबई में रहती थी। वहां भी उसने अपने परिजनों पर गलत धंधे में उतारने के प्रयास का आरोप लगाया था। वहां संबंधित थाने में शिकायत की गई थी। इसके बाद परिजन किशोरी को लेकर फतेहाबाद आ गए। अधिवक्ता ने बताया किशोरी ने उसे फोन कर बताया परिजन यहां भी गलत धंधे में उतारने जा रहे हैं। मुक्त हुई किशोरी ने बताया कि परिजन उसे गलत काम में उतारना चाहते हैं। वह उनके साथ नहीं रहना चाहती है।

