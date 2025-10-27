Hindustan Hindi News
UP Agra Girl eat Poison with Mother After Man Threatens to post her video on social media
रेप कर रहा गांव का ही शोहदा, वीडियो वायरल की धमकी पर नाबालिग ने मां संग खाया जहर

रेप कर रहा गांव का ही शोहदा, वीडियो वायरल की धमकी पर नाबालिग ने मां संग खाया जहर

संक्षेप: यूपी के आगरा में थाना अछनेरा क्षेत्र के एक गांव में शोहदा 15 वर्षीय किशोरी का काफी समय से शारीरिक शोषण कर रहा था। उसके अश्लील वीडियो बना लिए। वायरल करने की धमकी दी। शिकायत पर आरोपी ने किशोरी के परिजनों से मारपीट भी की।

Mon, 27 Oct 2025 AM
यूपी के आगरा में थाना अछनेरा क्षेत्र के एक गांव में शोहदा 15 वर्षीय किशोरी का काफी समय से शारीरिक शोषण कर रहा था। उसके अश्लील वीडियो बना लिए। वायरल करने की धमकी दी। शिकायत पर आरोपी ने किशोरी के परिजनों से मारपीट भी की। धमकियों से तंग आकर किशोरी ने मां के साथ मिलकर विषाक्त पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत गंभीर है। उनका इलाज आगरा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

किशोरी के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि गांव का ही एक सरफिरा लंबे समय से उनकी 15 वर्षीय बेटी का शारीरीक शोषण कर रहा था। आरोपी ने धोखे से उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था।

इस मामले में पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार जब किशोरी ने यह पूरी बात मां को बताई तो वह आरोपी के घर शिकायत करने के लिए गयी। इस मामले में पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के बाद आरोपी के परिजनों ने शिकायत करने पर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।

शिकायत से बौखला गया शोहदा

आरोप है कि शिकायत से नाराज़ होकर आरोपी 24 अक्तूबर की सुबह 9 बजे पीड़िता के घर आया। गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि अगर तुम लोग ज्यादा नाटक करोगे तो किशोरी के फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। किसी से शादी नहीं होने दूंगा।

आरोपी की इस धमकी और फोटो-वीडियो वायरल होने के डर से आहत होकर उसी दिन बेटी ने मां के साथ मिल कर विषाक्त पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत गंभीर है। उनको आगरा के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गहनता से जांच कर रही है।

