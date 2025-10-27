रेप कर रहा गांव का ही शोहदा, वीडियो वायरल की धमकी पर नाबालिग ने मां संग खाया जहर

संक्षेप: यूपी के आगरा में थाना अछनेरा क्षेत्र के एक गांव में शोहदा 15 वर्षीय किशोरी का काफी समय से शारीरिक शोषण कर रहा था। उसके अश्लील वीडियो बना लिए। वायरल करने की धमकी दी। शिकायत पर आरोपी ने किशोरी के परिजनों से मारपीट भी की।

यूपी के आगरा में थाना अछनेरा क्षेत्र के एक गांव में शोहदा 15 वर्षीय किशोरी का काफी समय से शारीरिक शोषण कर रहा था। उसके अश्लील वीडियो बना लिए। वायरल करने की धमकी दी। शिकायत पर आरोपी ने किशोरी के परिजनों से मारपीट भी की। धमकियों से तंग आकर किशोरी ने मां के साथ मिलकर विषाक्त पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत गंभीर है। उनका इलाज आगरा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

किशोरी के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि गांव का ही एक सरफिरा लंबे समय से उनकी 15 वर्षीय बेटी का शारीरीक शोषण कर रहा था। आरोपी ने धोखे से उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था।

इस मामले में पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार जब किशोरी ने यह पूरी बात मां को बताई तो वह आरोपी के घर शिकायत करने के लिए गयी। इस मामले में पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के बाद आरोपी के परिजनों ने शिकायत करने पर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।

शिकायत से बौखला गया शोहदा आरोप है कि शिकायत से नाराज़ होकर आरोपी 24 अक्तूबर की सुबह 9 बजे पीड़िता के घर आया। गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि अगर तुम लोग ज्यादा नाटक करोगे तो किशोरी के फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। किसी से शादी नहीं होने दूंगा।