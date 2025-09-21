UP Agra Girl dragged in car by Old man on gun point gav money to go together युवती पर पिस्टल तान साथ चलने के लिए बोला अधेड़, गाड़ी में घसीटने का प्रयास, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Agra Girl dragged in car by Old man on gun point gav money to go together

यूपी के आगरा में कारगिल चौराहा (सिकंदरा) के निकट शुक्रवार की रात एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। आरोपित नशे में था। युवती पर पिस्टल तान दी। गाड़ी में घसीटने का प्रयास किया। पहले पांच हजार लेकर साथ चलने की बोल रहा था।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगराSun, 21 Sep 2025 09:58 PM
यूपी के आगरा में कारगिल चौराहा (सिकंदरा) के निकट शुक्रवार की रात एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। आरोपित नशे में था। युवती पर पिस्टल तान दी। गाड़ी में घसीटने का प्रयास किया। पहले पांच हजार लेकर साथ चलने की बोल रहा था। युवती ने साहस दिखाया। आरोपित से भिड़ गई। शोर मचाया। भीड़ ने आरोपित की गाड़ी की चाबी निकाल ली। आरोप है कि आरोपित ने गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया।

घटना रात करीब साढ़े नौ बजे की है। 22 वर्षीय युवती अपनी सहेलियों के साथ डिनर करने गई थी। युवती ने मून लाइट के सामने अपना स्कूटर खड़ा किया। पानी की बोतल लेने गई थी। इसी दौरान वहां खड़े एक अधेड़ ने पीछे से आवाज लगाई। कहा पांच हजार लेगी। युवती ने अनसुना कर दिया। आरोपित ने फिर बोला पांच हजार रुपये ले तो बताए। युवती ने पीछे मुड़कर देखा। आरोपित ने कहा कि उससे ही बोल रहा है। यह देख युवती सहम गई। आरोपित पास आ गया। युवती का आरोप है कि वह नशे में था। युवती कुछ करती इससे पहले आरोपित ने उसे पकड़ लिया। अपनी गाड़ी में घसीटकर ले जाने लगा।

युवती ने साहस दिखाया। उसे लात मारी और शोर मचाया। भीड़ जमा हो गई। यह देख आरोपित ने पिस्टल निकाल ली। एक व्यक्ति युवती की मदद के लिए आया। आरोपित ने उस पर पिस्टल तान दी। युवती घबराई नहीं। उसने शोर मचाना जारी रखा। आरोपित से उलझ गई। उसे खरी खोटी सुनाने लगी। भीड़ जमा हो गई। किसी ने आरोपित की गाड़ी की चाबी निकाल ली। आरोपित हाथ में पिस्टल लेकर लोगों को धमकाने लगा।

किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। सूचना पर पुलिस आती इससे पहले आरोपित भाग गया। युवती ने भी अपने मोबाइल से आरोपित की गाड़ी का वीडियो बना लिया था। सिकंदरा थाने में मुकदमा लिखाया। आरोप लगाया कि गाड़ी में आरोपित का एक साथी भी था। उसने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था। गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपित की पहचान हुई।

पुलिस ने दबोचा श्यामवीर चौधरी

पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि घटना को राधाकुंज, सिकंदरा निवासी श्यामवीर चौधरी ने अंजाम दिया था। वह मूलत: मथुरा का निवासी था। पुलिस ने देर रात उसे दबोच लिया। उसकी लाइसेंसी पिस्टल और गाड़ी भी जब्त कर ली। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, ऐसी हरकत जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो आदि धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को पता चला कि आरोपित श्यामवीर चौधरी शिक्षक है। पुलिस उसके बारे में और छानबीन कर रही है।

पहले हो चुकी है हत्या और फायरिंग

कारगिल चौराहे के पास पहली बार कोई वारदात नहीं हुई है। 31 दिसंबर 2024 की रात गोली मारकर एक युवक की हत्या की गई थी। इस घटना के बाद गोली मारकर एक युवक की हत्या का प्रयास किया गया था। बालाजी ज्वैलर्स की दुकान में दिनदहाड़े लूट के दौरान हत्या की घटना भी इसी चौराहे के पास हुई थी।

