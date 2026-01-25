बोरे में बंद कर पुल पर फेंकी युवती की लाश, रात के अंधेरे में ठिकाने लगाने निकले थे हत्यारे

संक्षेप: यूपी के आगरा में नेशनल हाईवे स्थित एत्मादुद्दौला के जवाहरपुल पर शनिवार देर रात पुलिस को एक प्लास्टिक का बोरा मिला। उसे खोला गया तो अंदर काली प्लास्टिक में लिपटी हुई एक युवती की लाश थी। शरीर ताजा खून से सना हुआ था।

यूपी के आगरा में नेशनल हाईवे स्थित एत्मादुद्दौला के जवाहरपुल पर शनिवार देर रात पुलिस को एक प्लास्टिक का बोरा मिला। उसे खोला गया तो अंदर काली प्लास्टिक में लिपटी हुई एक युवती की लाश थी। शरीर ताजा खून से सना हुआ था। पैर, हाथ और गर्दन पर चोट के निशान थे। पुलिस आशंका जता रही है कि कोई शव को यमुना में ठिकाने लगाने आया होगा।

यमुना में शव फेंकने की हिम्मत नहीं हुई तो बोरे को पुल पर ही छोड़कर भाग गया। घटना रात करीब तीन बजे की है। पुलिस को सूचना मिली कि जवाहरपुल के ऊपर कोई पार्सल पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पीले रंग का प्लास्टिक का कट्टा पड़ा था। उसे पैकिंग टेप से लपेटा गया था। पुलिस ने उसे खोला। बोरे के ऊपर खून के निशान थे। अंदर काली पन्नी में लिपटी हुई एक युवती की लाश निकली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर एत्मादुद्दौला देवेंद्र दुबे ने बताया कि शव पर लगा खून ज्यादा पुराना नहीं था।

आशंका है कि हत्या के दो से तीन घंटे के अंदर शव को फेंका गया था। मामला हत्या का है। युवती के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। युवती ने नेल पॉलिश लगा रखी थी। सलवार सूट पहने थी। पैर में बिछुए और मांग में सिंदूर नहीं था। अविवाहित प्रतीत हो रही थी। आशंका है कि बोरे को किसी वाहन से पुल के ऊपर तक लाया गया होगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मथुरा और टूंडला टोल से रात को उस दौरान कौन-कौन सी गाड़ी गुजरीं यह भी पता लगाया जा रहा है।