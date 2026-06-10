शोहदे से तंग युवती ने फांसी लगा की आत्महत्या, लड़की के पिता ने समझाया तो दी थी धमकी
आगरा में लड़की ने शोहदे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। लड़की ने अपने परिवार में शोहदे के छेड़खानी करने के बारे में बताया था। इसके बाद लड़की के पिता ने आरोपी को समझाया भी था। लेकिन आरोपी ने उनके समझाने के बाद जान से मारने की धमकी दी थी।
यूपी के आगरा में ताजगंज क्षेत्र में शोहदे से परेशान एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि एक युवक बेटी के पीछे पड़ा था। दोस्ती न करने पर बदनाम करने व जान से मारने की धमकी देता था। पिता की तहरीर पर कच्ची सराय निवासी आरोपित रोहन पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताजगंज लच्छीपुरा निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 18 वर्षीय बेटी ने इसी साल 70% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की थी। बीएससी में प्रवेश के लिए फार्म भरा था।
पिता का आरोप है कि बेटी को कच्ची सराय गोबर चौकी निवासी रोहन पिछले डेढ़ साल से परेशान कर रहा था। स्कूल और कोचिंग जाते समय रास्ता रोक लेता था। धमकी देता था। बेटी दहशत में थी। पिता ने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने युवक को समझाया। उसके घरवालों से भी बात की। मगर आरोपित की हरकतें बंद नहीं हुईं। आरोपित बेटी को बदनाम करने की धमकी देने लगा। बदनामी के डर से पुलिस से शिकायत भी नहीं की। मंगलवार सुबह शोहदा घर के बाहर आकर खड़ा हो गया था। उसे देख बेटी सहम गई। करीब आठ बजे वह कमरे में चली गई। पत्नी कमरे में गई तो दरवाजा बंद था। अंदर देखा तो वह फंदे पर थी।
ताजगंज क्षेत्र में शोहदे से परेशान छात्रा के फांसी लगाने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग आ गए। बेटी को किसी तरह फंदे से उतारा। अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। दोपहर बाद शव परिजनों को सौंप दिया। शव घर पहुंचते ही चीख-पुकार मच गई। सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया।
परिजन आरोपित पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। भीड़ जुटती देख पुलिस के हाथ-पैर फूल गए। थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। जैसे-तैसे लोगों को समझाकर शांत कराया गया। ताजगंज इंस्पेक्टर जसवीर सिरोही ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद घर में कोहराम मचा है। आसपास के लोगों ने जैसे-तैसे परिजनों को संभाला।
समझाने पर दी थी धमकी
पिता ने बताया कि आरोपित को समझाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, मगर वह नहीं माना। आए दिन उन्हें देखकर धमकी देता था। गोली मारने का इशारा करता था। इसलिए वे भी डर गए थे। आरोपित अलग-अलग नंबरों से कॉल कर धमकाता था। घर से निकालकर रोड पर मारने की बात कहता था।
फील्ड यूनिट ने जुटाए साक्ष्य
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया था। टीम ने घर के स्टोर रूम की जांच की। साक्ष्य संकलित किए। मगर इस दौरान पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। फील्ड यूनिट टीम ने पंखे पर फंदा बनाने वाले कपड़े आदि को कब्जे में लेकर सील कर दिया है। परिवार में कोहराम मचा है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें