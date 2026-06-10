शोहदे से तंग युवती ने फांसी लगा की आत्महत्या, लड़की के पिता ने समझाया तो दी थी धमकी

आगरा में लड़की ने शोहदे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। लड़की ने अपने परिवार में शोहदे के छेड़खानी करने के बारे में बताया था। इसके बाद लड़की के पिता ने आरोपी को समझाया भी था। लेकिन आरोपी ने उनके समझाने के बाद जान से मारने की धमकी दी थी।

यूपी के आगरा में ताजगंज क्षेत्र में शोहदे से परेशान एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि एक युवक बेटी के पीछे पड़ा था। दोस्ती न करने पर बदनाम करने व जान से मारने की धमकी देता था। पिता की तहरीर पर कच्ची सराय निवासी आरोपित रोहन पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताजगंज लच्छीपुरा निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 18 वर्षीय बेटी ने इसी साल 70% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की थी। बीएससी में प्रवेश के लिए फार्म भरा था।

पिता का आरोप है कि बेटी को कच्ची सराय गोबर चौकी निवासी रोहन पिछले डेढ़ साल से परेशान कर रहा था। स्कूल और कोचिंग जाते समय रास्ता रोक लेता था। धमकी देता था। बेटी दहशत में थी। पिता ने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने युवक को समझाया। उसके घरवालों से भी बात की। मगर आरोपित की हरकतें बंद नहीं हुईं। आरोपित बेटी को बदनाम करने की धमकी देने लगा। बदनामी के डर से पुलिस से शिकायत भी नहीं की। मंगलवार सुबह शोहदा घर के बाहर आकर खड़ा हो गया था। उसे देख बेटी सहम गई। करीब आठ बजे वह कमरे में चली गई। पत्नी कमरे में गई तो दरवाजा बंद था। अंदर देखा तो वह फंदे पर थी।

ताजगंज क्षेत्र में शोहदे से परेशान छात्रा के फांसी लगाने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग आ गए। बेटी को किसी तरह फंदे से उतारा। अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। दोपहर बाद शव परिजनों को सौंप दिया। शव घर पहुंचते ही चीख-पुकार मच गई। सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया।

परिजन आरोपित पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। भीड़ जुटती देख पुलिस के हाथ-पैर फूल गए। थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। जैसे-तैसे लोगों को समझाकर शांत कराया गया। ताजगंज इंस्पेक्टर जसवीर सिरोही ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद घर में कोहराम मचा है। आसपास के लोगों ने जैसे-तैसे परिजनों को संभाला।

समझाने पर दी थी धमकी पिता ने बताया कि आरोपित को समझाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, मगर वह नहीं माना। आए दिन उन्हें देखकर धमकी देता था। गोली मारने का इशारा करता था। इसलिए वे भी डर गए थे। आरोपित अलग-अलग नंबरों से कॉल कर धमकाता था। घर से निकालकर रोड पर मारने की बात कहता था।