गैस सिलेंडर से लगी आग में फंस गया युवक, बचाने में झुलसे 14 लोग, कई की हालत गंभीर

आगरा में एक भीषण आग हादसे में 14 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी परिवार के लोग आग में फंसे एक युवक को बचाने में लगे थे। आग गैस सिलेंडर में लीक के कारण लगी। सभी को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, आगराSat, 23 Aug 2025 11:00 AM
आगरा में शुक्रवार रात एक घर में गैस सिलेंडर में लीक के कारण आग लग गई। इस आग में एक युवक फंस गया। घर का सारा सामान जल गया। वहीं, युवक को बचाने को जुटे 14 लोग आग में झुलस गए। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। झुलसे हुए सभी को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं, पड़ोसियों और परिवार वालों ने आग पर काबू पाया और फंसे युवक को भी बचाया। युवक भी हादसे में झुलसा है। सबी का इलाज जारी है।

बताया जा रहा है कि बाह थाना क्षेत्र के गांव पुरा जसौल में शुक्रवार देर रात घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। इससे एक ही परिवार के 14 लोग झुलस गए। ग्रामीणों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुलसे लोगों को आगरा व सैफई के अस्पतालों में भेजा गया है। हादसा करीब 11 बजे हुआ। पुरा जसौल निवासी जितेंद्र पुत्र भागीरथ के घर में रसोई में खाना बन रहा था। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से वहां आग लग गई। आग पूरे घर में फैल गई।

जानकारी के अनुसार आग फैलती देख घर के सभी सदस्य आग बुझाने में जुट गए। एक-दूसरे की आग बुझाने के दौरान अन्य लोग भी चपेट में आते गए। शोर सुनकर आग बुझाने के लिए ग्रामीण जुट गए। बताया गया है कि आग बुझाने में लक्ष्मण पुत्र बधाई लाल, गृहस्वामी जितेंद्र पुत्र भागीरथ, प्रीति पुत्री भागीरथ, कुमकुम पुत्री जितेंद्र, केशव देवी पत्नी सिद्धेश्वर, देवेंद्र पुत्र पन्नालाल, आनंद प्रताप पुत्र पन्नालाल, सुरेंद्र प्रताप पुत्र सिद्धेश्वर, सौरभ पुत्र सुरेंद्र प्रताप, उमाशंकर पुत्र पातीराम, चंद्रावती पत्नी उमाशंकर, अगला पुत्र उमाशंकर, दिव्या पुत्री जितेंद्र, भागीरथ पुत्र बनखंडी लाल झुलस गए। सभी का इलाज जारी है।

