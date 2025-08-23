गैस सिलेंडर से लगी आग में फंस गया युवक, बचाने में झुलसे 14 लोग, कई की हालत गंभीर

आगरा में एक भीषण आग हादसे में 14 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी परिवार के लोग आग में फंसे एक युवक को बचाने में लगे थे। आग गैस सिलेंडर में लीक के कारण लगी। सभी को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है।

आगरा में शुक्रवार रात एक घर में गैस सिलेंडर में लीक के कारण आग लग गई। इस आग में एक युवक फंस गया। घर का सारा सामान जल गया। वहीं, युवक को बचाने को जुटे 14 लोग आग में झुलस गए। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। झुलसे हुए सभी को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं, पड़ोसियों और परिवार वालों ने आग पर काबू पाया और फंसे युवक को भी बचाया। युवक भी हादसे में झुलसा है। सबी का इलाज जारी है।

बताया जा रहा है कि बाह थाना क्षेत्र के गांव पुरा जसौल में शुक्रवार देर रात घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। इससे एक ही परिवार के 14 लोग झुलस गए। ग्रामीणों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुलसे लोगों को आगरा व सैफई के अस्पतालों में भेजा गया है। हादसा करीब 11 बजे हुआ। पुरा जसौल निवासी जितेंद्र पुत्र भागीरथ के घर में रसोई में खाना बन रहा था। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से वहां आग लग गई। आग पूरे घर में फैल गई।