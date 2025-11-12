पूर्व मंत्री चौधरी बशीर गिरफ्तारी के बाद रिहा, पहले भी पत्नी दो बार भिजवा चुकी जेल

संक्षेप: यूपी के आगरा से चर्चित पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को मंगलवार को मंटोला पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ कोर्ट से रिकवरी वारंट जारी हुए थे। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया। 40 हजार की धनराशि जमा करने के बाद कोर्ट ने रिहा कर दिया।

यूपी के आगरा से चर्चित पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को मंगलवार को मंटोला पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ कोर्ट से रिकवरी वारंट जारी हुए थे। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया। 40 हजार की धनराशि जमा करने के बाद कोर्ट ने रिहा कर दिया। आरोपित ने कोर्ट में कहा कि वह शेष धनराशि नियत तिथियों पर जमा करता रहेगा।

सदर क्षेत्र निवासी नगमा चौधरी का वर्ष 2013 से चौधरी बशीर से विवाद चल रहा है। वह अपने मायके में रहती हैं। उन्होंने परिवार न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा वर्ष 2023 में दायर किया था। कोर्ट ने चौधरी बशीर का 26 लाख रुपये का रिकवरी वारंट जारी किया था। रिकवरी वारंट पर मंटोला पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई की। चौधरी बशीर को गिरफ्तार कर लिया। पहले उन्हें थाने लेकर गई। वहां से कोर्ट लाई। चौधरी बशीर के पकड़े जाने की खबर मिलते ही उनके समर्थक भी दीवानी पहुंच गए। दूसरी तरफ नगमा चौधरी के परिवारीजन भी कोर्ट में मौजूद थे। चौधरी बशीर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना प्रस्तुत की।

इसमें कहा कि उन्हें रिकवरी वारंट की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने के बाद 40 हजार रुपये की धनराशि जमा करा दी गई है। शेष धनराशि नियत तिथियों पर जमा कराते रहेंगे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस शर्त पर चौधरी बशीर को रिहा किया कि वह नियत तिथि को बकाया धनराशि का संपूर्ण ब्यौरा शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। विपक्षी इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।