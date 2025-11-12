Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra former Minister Chaudhary Bashir Arrested Bailed out wife sent him jail twice Before
पूर्व मंत्री चौधरी बशीर गिरफ्तारी के बाद रिहा, पहले भी पत्नी दो बार भिजवा चुकी जेल

पूर्व मंत्री चौधरी बशीर गिरफ्तारी के बाद रिहा, पहले भी पत्नी दो बार भिजवा चुकी जेल

संक्षेप: यूपी के आगरा से चर्चित पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को मंगलवार को मंटोला पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ कोर्ट से रिकवरी वारंट जारी हुए थे। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया। 40 हजार की धनराशि जमा करने के बाद कोर्ट ने रिहा कर दिया।

Wed, 12 Nov 2025 11:06 AMSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी के आगरा से चर्चित पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को मंगलवार को मंटोला पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ कोर्ट से रिकवरी वारंट जारी हुए थे। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया। 40 हजार की धनराशि जमा करने के बाद कोर्ट ने रिहा कर दिया। आरोपित ने कोर्ट में कहा कि वह शेष धनराशि नियत तिथियों पर जमा करता रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सदर क्षेत्र निवासी नगमा चौधरी का वर्ष 2013 से चौधरी बशीर से विवाद चल रहा है। वह अपने मायके में रहती हैं। उन्होंने परिवार न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा वर्ष 2023 में दायर किया था। कोर्ट ने चौधरी बशीर का 26 लाख रुपये का रिकवरी वारंट जारी किया था। रिकवरी वारंट पर मंटोला पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई की। चौधरी बशीर को गिरफ्तार कर लिया। पहले उन्हें थाने लेकर गई। वहां से कोर्ट लाई। चौधरी बशीर के पकड़े जाने की खबर मिलते ही उनके समर्थक भी दीवानी पहुंच गए। दूसरी तरफ नगमा चौधरी के परिवारीजन भी कोर्ट में मौजूद थे। चौधरी बशीर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना प्रस्तुत की।

ये भी पढ़ें:फिर जेल जाने से बचे आजम खां; भड़काऊ भाषण केस में बरी, सपा नेता को एक और राहत

इसमें कहा कि उन्हें रिकवरी वारंट की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने के बाद 40 हजार रुपये की धनराशि जमा करा दी गई है। शेष धनराशि नियत तिथियों पर जमा कराते रहेंगे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस शर्त पर चौधरी बशीर को रिहा किया कि वह नियत तिथि को बकाया धनराशि का संपूर्ण ब्यौरा शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। विपक्षी इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

इससे पहले दो बार जेल जा चुका है बशीर

पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को पुलिस ने पहली बार नहीं पकड़ा था। इससे पहले वह दो बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। पत्नी नगमा चौधरी ने उन्हें दो बार पूर्व में जेल भिजवाया था। पहली बार वर्ष 2013 में उन्हें जेल भेजा गया था। दूसरी बार तीन तलाक के मुकदमे में वर्ष 2021 में पुलिस ने उन्हें जेल भेजा था। उस समय पत्नी नगमा में उनके ऊपर छठवां निकाह करने का आरोप लगाया था। पत्नी नगमा से उनका विवाद कोर्ट में चल रहा है। उसने भरण पोषण का मुकदमा डाला था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |