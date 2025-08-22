आगरा में बाढ़! खतरे के निशान पर यमुना, गोकुल बैराज से हर घंटे छोड़ रहे एक लाख क्यूसेक पानी

उफान पर आई कालिंदी ने लोगों के दिलों की धकड़कन बढ़ा दी है। नदी के तटवर्ती गांव के संपर्क मार्ग और शहर की निचली कॉलोनी के मार्ग जलमग्न होना शुरू हो गए हैं। आगरा में नदी लबालब बह रही है। ऐसे में गोकुल बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ाकर एक लाख क्यूसेक कर दिया है।

बाढ़ के खतरे के देखते हुए डीएम व एसडीएम ने निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि 17 अगस्त की शाम चार बजे हथिनी कुंड से यमुना में 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। 19 अगस्त को ओखाला बैराज से भी नदी में 91,212 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप गुरुवार को मथुरा में नदी खतरे के निशान से 17 सेटीमीटर ऊपर बह रही है। यहां जलस्तर 166.17 मीटर है। ऐसे में गोकुल बैराज से लगातार पानी नदी में छोड़ा जा रहा है।

बुधवार रात आठ बजे डिस्चार्ज 90,483 क्यूसेक प्रति घंटे था, जो रात दो बजे बढ़ाकर 92,839 क्यूसेक कर दिया। गुरुवार तड़के चार बजे 93,899 क्यूसेक, सुबह नौ बजे 96,214 क्यूसेक कर दिया गया। दोपहर एक बजे 97,362 क्यूसेक, शाम छह बजे 99,119 क्यूसेक कर दिया। रात नौ बजे एक लाख क्यूसेक प्रति घंटा पानी नदी में छोड़ा जा रहा था। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की मानें तो वाटर वर्क्स पर जलस्तर 495.6 फीट हो गया।

डूब गए घाट व मंदिर लोगों में दहशत यमुना का जलस्तर बढ़ने से कैलाश, बल्केश्वर, हाथी और दशहरा घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। बल्केश्वर के पार्वती घाट पर काली भैरों का मंदिर जलमग्न है। मंदिर पानी में डूब रहा है। एत्मादुद्दौला के जौहरी बाग स्थित घाट पर बना मंदिर भी पानी में डूब गया है। यमुना ब्रिज क्षेत्र के कटरा वजीर खां और घाट बजरिया की गलियों में पानी आना शुरू हो गया है। ताजगंज श्मशान घाट के 12 अंत्येष्टि स्थल डूब गए हैं। ताजमहल की बाउंड्रीवॉल को आज पानी छू सकता है। वहीं, नदी के पानी से पिंढौंरा, कांकर, चंडीगढ़ शाला, गगनकी, बलाई, रीठई, खली की मढ़ैया में किसानों की फसलें जलमग्न हैं।

कंट्रोल रूम नंबर 0562-2260550

09458095419

गांव गगनकी का संपर्क मार्ग जलमग्न यमुना में उफान से गगनकी गांव प्रभावित होने लगा है। यहां का संपर्क मार्ग जलमग्न होने से तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ये गांव थाना पिढ़ौरा की ग्राम पंचायत बलाई का उपगांव है। इस गांव में करीब 300 की आबादी है। बाढ़ का पानी मुख्य मार्ग पर भरने से लोग जहां हैं वहीं के वहीं रह गए हैं। जो गांव के बाहर थे वे अंदर नहीं जा पा रहे हैं। साल 2023 की बाढ़ ने गांव में तबाही मचा दी थी।

गांवों में बज रही डुगडुगी, रहें सावधान फतेहाबाद की एसडीएम स्वाति शर्मा ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने लेखपाल व प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि वे डुगडुगी पिटवाकर लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक करें। वे नदी के पास न जाएं। वे नगला हाजी, शंकरपुर घाट, नगला बेहड़, नगरिया, रिहावली, सिलावली, जोनेश्वर घाट पहुंचकर लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं।