Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Flight from hyderabad Landed in Bhopal after one hour hovering in sky due to bad weather
एक घंटे तक हवा में मंडराती रही फ्लाइट, हैदाराबाद से आगरा के लिए उड़ी लेकिन भोपाल में लैंडिंग

एक घंटे तक हवा में मंडराती रही फ्लाइट, हैदाराबाद से आगरा के लिए उड़ी लेकिन भोपाल में लैंडिंग

संक्षेप:

यूपी में मौसम का कहर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा। हैदराबाद की फ्लाइट कम दृश्यता के कारण करीब चार घंटे देरी से पहुंची। हवाई जहाज खेरिया एयरपोर्ट पर उतरने से पहले लगभग एक घंटे तक हवा में मंडराता रहा। इसके बाद फ्लाइट को भोपाल एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया गया।

Jan 07, 2026 06:37 am ISTSrishti Kunj विशेष संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी में मौसम का कहर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा। हैदराबाद की फ्लाइट कम दृश्यता के कारण करीब चार घंटे देरी से पहुंची। हवाई जहाज खेरिया एयरपोर्ट पर उतरने से पहले लगभग एक घंटे तक हवा में मंडराता रहा। इसके बाद फ्लाइट को भोपाल एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया गया। जब दृश्यता में सुधार हुआ, तब फ्लाइट आगरा पहुंच सकी। वहीं अन्य फ्लाइटें भी एक-एक घंटे की देरी से आ सकीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हैदराबाद से आगरा आने वाली फ्लाइट संख्या 6E931/932 को सुबह 11:50 बजे पहुंचना था। हवाई जहाज दोपहर 12 बजे से हवा में मंडराता रहा। इस दौरान उसने कम से कम 5 से 6 चक्कर लगाए, लेकिन दृश्यता कम होने के कारण ग्रीन सिग्नल नहीं मिल सका। इसके चलते फ्लाइट को भोपाल के लिए डायवर्ट करना पड़ा। सभी यात्री भोपाल पहुंच गए। यात्रियों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। विमान में ही उद्घोषणा कर उन्हें बताया गया कि आगरा में दृश्यता बेहद कम है, इसलिए फ्लाइट को भोपाल भेजा जा रहा है। इसके बाद यात्री भोपाल एयरपोर्ट के लाउंज में बैठकर इंतजार करते रहे। जैसे ही सूचना मिली कि आगरा में दृश्यता सामान्य हो गई है, फ्लाइट भोपाल से खेरिया एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई और सुरक्षित उतर सकी।

ये भी पढ़ें:दबंगों ने युवक को थप्पड़ और जूतों से पीटा, तमाशबीन बने रहे राहगीर, वीडियो वायरल

एयरपोर्ट निदेशक विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि अहमदाबाद और बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइटें भी एक-एक घंटे देरी से आईं। वहीं मुंबई से आने वाली फ्लाइट खेरिया एयरपोर्ट से 20 मिनट देरी से रवाना हुई। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की फ्लाइट में सबसे अधिक दिक्कत रही, क्योंकि यह सुबह के समय आती है। कम दृश्यता के कारण ही इसे भोपाल के लिए डायवर्ट करना पड़ा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |