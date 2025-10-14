Hindustan Hindi News
जमानत पर छूटे हत्यारोपी की लाश जंगल में मिली, डकैती का माल बांटने में हत्या का शक

यूपी के फतेहाबाद के दूधिया के हत्यारोपी का शव मुरैना के जंगल में संदिग्ध हालात में मिला। वह इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर आया था। बीते दिनों दूधिया के भाई पर हुई फायरिंग में भी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, फतेहाबादTue, 14 Oct 2025 09:02 AM
यूपी के फतेहाबाद के दूधिया के हत्यारोपी का शव मुरैना के जंगल में संदिग्ध हालात में मिला। वह इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर आया था। बीते दिनों दूधिया के भाई पर हुई फायरिंग में भी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के नीमच में हुई डकैती में भी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।

10 अक्तूबर की दोपहर मुरैना के थाना देवगढ़ के चंदेलपुरा गांव के जंगल में 28 वर्षीय युवक का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला था। उसकी शिनाख्त थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव प्रतापपुरा निवासी विशाल शर्मा उर्फ अपराधी पुत्र विलियम के रूप में हुई। सोमवार को उसके परिजन भी देवगढ़ पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि विशाल छह अक्तूबर से घर से लापता था।

12 अक्टूबर को उसके शव का फोटो वायरल होने की जानकारी हुई थी। थाना देवगढ़ के प्रभारी जयपाल सिंह ने बताया कि 10 अक्टूबर को मिले शव की पहचान थाना फतेहाबाद के प्रतापपुरा निवासी विशाल शर्मा उर्फ अपराधी के रूप में हुई है। शरीर पर कोई भी चोट नहीं है। शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था।

दूधिये के भाई पर भी फायरिंग

विशाल शर्मा शातिर अपराधी था। फतेहाबाद थाने में उसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2024 में दूधिया मोनू की हत्या का वह मुख्य आरोपी थी। कुछ माह पहले ही वह जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था। बीते दिनों दूधिये के भाई पर दो बाइक सवारों ने फायरिंग की थी। दूधिया का भाई बाल-बाल बचा था। इस मामले में भी विशाल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा उस पर मारपीट और गाली-गलौज का भी मुकदमा दर्ज है।

मौत के पीछे कहीं डकैती के माल का बंटवारा तो नहीं

2024 में मध्य प्रदेश के नीमच के थाना रतनगढ़ में डकैती हुई थी। इसमें विशाल भी शामिल था। उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज है। उसकी मौत को इसी डकैती के माल के बंटवारे से जोड़कर देखा जा रहा है।