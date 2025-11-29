स्कूल जाने को निकली कक्षा 6 की छात्रा लापता, बैग-साइकिल जंगल में बरामद

संक्षेप: यूपी के फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव से लापता हुई कक्षा छह की छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा है। शुक्रवार को यमुना नदी के जंगल में उसकी साइकिल व बैग मिला है। उसके परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है।

यूपी के फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव से लापता हुई कक्षा छह की छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा है। शुक्रवार को यमुना नदी के जंगल में उसकी साइकिल व बैग मिला है। उसके परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार थाना फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय कक्षा छह की छात्रा दो किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय में साइकिल से पढ़ने गई थी। उसके साथ छोटा भाई भी था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया गया है कि रास्ते में साइकिल की चेन उतर गई। छात्रा ने भाई को स्कूल जाने के लिए कहा और खुद साइकिल की चेन चढ़ाने लगी। लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। उसके शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन द्वारा छात्रा की खोजबीन शुरू की गई। लेकिन देर रात्रि तक उसका कोई पता नहीं चला। छात्रा के पिता की तहरीर पर गुरुवार रात दस बजे थाना फतेहाबाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की।

शुक्रवार सुबह से ही परिजन जंगलों में छात्रा की खोजबीन कर रहे थे। इस दौरान स्वारा गांव के पास देवी मंदिर को जाने वाले रास्ते पर उसकी साइकिल खड़ी मिली। एक ऊंची पहाड़ी पर उसका किताबों से भरा बैग बरामद हुआ। पूछताछ करने पर पास के लोगों ने बताया कि छात्रा ने मंदिर के पास स्थित एक दुकान से खाने-पीने का सामान खरीदा था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है।