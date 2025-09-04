15 साल से फरार इनामी बदमाश यूपी पुलिस हॉफ एनकाउंटर में पकड़ा, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

यूपी के आगरा में पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बदमाश 15 साल से फरार था। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद थाना डौकी क्षेत्र में बुधवार को मुठभेड़ में 15 साल से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी के पैर में गोली लग गई।

यूपी के आगरा में पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बदमाश 15 साल से फरार था। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद थाना डौकी क्षेत्र में बुधवार को मुठभेड़ में 15 साल से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी के पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम ने उसको दबोच लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही है। उसे इलाज के बाद कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया।

मामले में जानकारी देते हुए सहायक पुलिस आयुक्त फतेहाबाद अमरदीप लाल ने बताया कि लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए खड़े बदमाश को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देखकर बदमाश ने बचने के लिए फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के घुटने से नीचे दाहिने पैर में गोली लगी। इसी के बाद वो घायल हो कर गिर गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी फतेहाबाद ने बताया कि घायल बदमाश सत्यवान पुत्र अंगद सिंह निवासी सूरज नगर (चित्राहट) पिछले 15 साल से फरार था। वह हरियाणा में पहचान छिपा कर रह रहा था। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इस दौरान थानाध्यक्ष डौकी योगेश कुमार, उपनिरीक्षक गौरव बालियान सर्विलांस प्रभारी पूर्वी जोन, वरिष्ठ उपनिरीक्षक देवेंद्र आदि पुलिस कर्मी मौजूद थे।