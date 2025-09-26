खाद की लाइन में लगे जवान युवक को अचानक सीने में उठा दर्द, अस्पताल ले जाते हुए मौत
यूपी के आगरा में सहकारी समिति अकोला पर 23 सितंबर को खाद के लिए लाइन में लगा नगला परमाल के एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
यूपी के आगरा में सहकारी समिति अकोला पर 23 सितंबर को खाद के लिए लाइन में लगा नगला परमाल के एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उसे अचानक सीने में दर्द उठा और एक अस्पताल से दूसरे के लिए जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार नगला परमाल के जयपाल सिंह ने बताया है कि वह कई दिनों से खाद के लिए सहकारी समिति अकोला पर बेटे जयदेव के साथ लाइन में लगे थे। कई दिनों के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिला। आरोप है की 23 सितंबर को जयपाल और उनका पुत्र जयदेव सिंह (27) दोनों सहकारी समिति पर लाइन में लगे थे। जयपाल सिंह ने बताया कि तभी अचानक शाम के वक्त जयदेव को पसीना आने लगा और उसके सीने में तेज दर्द होने लगा।
बताया जा रहा है कि वह तुरंत उसे अकोला स्थित स्थानीय डॉक्टर पर लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए आगरा रेफर कर दिया। जयपाल सिंह ने बताया है कि आगरा ले जाते वक्त रास्ते में जयदेव की मौत हो गई। जवान युवक की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया।
जयपाल सिंह ने बताया कि जयदीप तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। स्थानीय निवासी एडवोकेट केदार सिंह ने बताया कि परिवार की हालत काफी दयनीय है। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर पीड़ित परिवार की बात रखेंगे। शासन-प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के लिए प्रार्थना करेंगे।