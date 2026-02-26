Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हाथ से फिसले नकली इनहेलर के सौदागर, आरोपी जुबैर का नहीं लगा पाया कहीं सुराग

Feb 26, 2026 10:33 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

औषधि विभाग के हाथ से विख्यात कंपनी के नकली इनहेलर बनाने वाले सौदागर फिसल गए हैं। जिस घर में प्रिंटेड लेबल मिले थे, वहां से कोई पकड़ा नहीं गया। अब विभाग उन्हें नोटिस भेजेगा, इसकी समयावधि भी तय नहीं है। जवाब न आने पर मुकदमा दाखिल किया जाएगा। तब तक सब कुछ साफ हो जाएगा।

हाथ से फिसले नकली इनहेलर के सौदागर, आरोपी जुबैर का नहीं लगा पाया कहीं सुराग

औषधि विभाग के हाथ से विख्यात कंपनी के नकली इनहेलर बनाने वाले सौदागर फिसल गए हैं। जिस घर में प्रिंटेड लेबल मिले थे, वहां से कोई पकड़ा नहीं गया। अब विभाग उन्हें नोटिस भेजेगा, इसकी समयावधि भी तय नहीं है। जवाब न आने पर मुकदमा दाखिल किया जाएगा। तब तक सब कुछ साफ हो जाएगा। आगरा में सैंपल की दवाइयों की कालाबाजारी पर औषधि विभाग लखनऊ की जंबो टीम ने फव्वारा दवा बाजार में छापा मारा था। छापेमारी में आठ जिलों के औषधि निरीक्षक लगाए गए, लेकिन हाथ आईं लावारिस दवाइयां। उनके धनाधोरी का अब तक कुछ पता नहीं चला। एक कार्टन में दर्द निवारक दवाइयां मिलीं, जिनकी कीमत 3.20 लाख रुपये आंकी गई। इसी बीच विभाग ने हींग की मंडी में जुबैर खान के घर छापा मारा।

यहां विख्यात दवा कंपनी के इनहेलर के 8000 प्रिंटेड लेबल बरामद किए। जुबैर विभाग के हाथ नहीं आया, लेकिन घर पर उसके चाचा मिले। विभाग की ओर से अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इसलिए किसी की गिरफ्तारी की भी संभावना नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में लेबल मिलने का मतलब नकली इनहेलर भी कहीं बनाए जाते होंगे। कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, लेकिन विभाग इस पर कुछ करने को तैयार नहीं है। पहले आरोपी को नोटिस भेजा जाएगा। अगर जवाब नहीं आता है, तब मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। हैरत की बात यह है कि नोटिस का जवाब देने की कोई समय सीमा तय नहीं है।

ये भी पढ़ें:कफ सिरप के बाद अब यूपी में सप्लाई हो रहे नकली इनहेलर! Cipla के 8000 लेबल पकड़े

इधर विभाग ने जांच के नाम पर न्यू भगवती मेडिकल एजेंसी, राजधानी मेडिकल एजेंसी और ओम मेडिकल स्टोर को नोटिस भेजने की तैयारी की है। छापेमारी के दौरान इनके यहां दवाइयों की खरीद-फरोख्त के बिल आदि नहीं मिले थे। भगवती से 8 और राजधानी से 4 दवाइयों के नमूने लिए गए, इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुकदमा से हाथ आ सकता था जुबैर

विभाग की ढिलाई देखिए कि विख्यात कंपनी के लेबल मिलने पर संबंधित कंपनी से बात नहीं की गई। आगरा में उसके डीलर या स्टॉकिस्ट के जरिए लेबल के बैच नंबरों की सत्यता का पता लगाया जा सकता था। कंपनी के उच्चाधिकारियों से बात की जा सकती थी। नकली होने पर मुकदमा लिखाया जा सकता था, पुलिस इस रैकेट तक पहुंच सकती थी। लेकिन विभाग की मंशा शायद ऐसा नहीं करने की है।

ये भी पढ़ें:अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी पुलिस, नाबालिग का मेडिकल कराया

एक्ट के मुताबिक पहले हम फार्मा कंपनी और जुबैर को नोटिस भेज रहे हैं। फार्मा कंपनी के जवाब से लेबल के असली-नकली होने का पता चलेगा। जुबैर का जवाब नहीं आया तो औषधि निरीक्षक की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसमें समय लग सकता है। अतुल उपाध्याय, सहायक औषधि आयुक्त, आगरा मंडल।

अस्पतालों में क्यों नहीं हुई छापेमारी

बाजार में यह चर्चा है कि शहर में चल रहे कई अस्पतालों के अंदर मेडिकल स्टोर हैं। यह कहां से दवाएं खरीदते हैं इसका कुछ पता नहीं। फव्वारा थोक बाजार से भी इनका कोई लेनदेन नहीं है। इनके पास लाइसेंस हैं या नहीं। जब भी विभाग को कोई जानकारी मिलती है सीधे दवा बाजार पर छापा मार देते हैं। आखिर विभाग अस्पतालों से क्यों डरता है। छापेमारी तो छोड़िए, अस्पतालों के मेडिकल की नियमित चेकिंग तक नहीं होती।

ये भी पढ़ें:Video: दंडवत प्रणाम किया, श्लोक पढ़ा; जापान में बच्चे से मिलकर CM योगी हुए गदगद

व्यर्थ चली गई जंबो टीम की कवायद

लखनऊ मुख्यालय की टीम और आठ जिलों के औषधि निरीक्षक। जौनपुर, आगरा, इटावा, मैनपुरी, लखनऊ, बरेली, मेरठ और गाजियाबाद के ड्रग इंस्पेक्टरों की छापेमारी शुरू हुई तो बाजार में खलबली मच गई। लगा कि मुख्यालय को बड़ी टिप मिली है। अब कोई बहुत बड़ा मामला सामने आने वाला है। तमाम कारोबारी दुकानें बंद करके भाग गए। दो दिन की कार्यवाही में विभाग के हाथ कुछ नहीं लगा।

फार्मा कंपनी, जुबैर को भेजेंगे नोटिस

विख्यात कंपनी के इनहेलर के लेबल वाले मामले में अब संबंधित फार्मा कंपनी सिपला को नोटिस भेजा जा रहा है। उनसे पूछा जाएगा कि संबंधित बैच की दवाइयां बनाई गई हैं या नहीं। कंपनी के जवाब पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इसी तरह का एक नोटिस जुबैर के पते पर भेजा जाएगा। उससे भी लेबल के मुताबिक पूछा जाएगा। जबकि पुराने मामले गवाह हैं कि ऐसा कोई आरोपी जवाब देता ही नहीं है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |