UP Agra Etawah Police Beat Villagers entered accused Neighbors house took CCTV DVR इटावा पुलिस की गुंडई! दबिश में जो मिला उसे पीटा, घरों में घुस निकाले सीसीटीवी डीवीआर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Etawah Police Beat Villagers entered accused Neighbors house took CCTV DVR

इटावा पुलिस की गुंडई! दबिश में जो मिला उसे पीटा, घरों में घुस निकाले सीसीटीवी डीवीआर

इटावा पुलिस की गुंडई से आगरा के फतेहाबाद में गर्मा-गर्मी हो गई। लोगों ने पुलिस वालों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि वे डीवीआर निकालकर ले गए। घटना के विरेाध में व्यापारियों ने बाजार बंद किए। जमकर हंगामा हुआ।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराSat, 4 Oct 2025 06:45 AM
share Share
Follow Us on
इटावा पुलिस की गुंडई! दबिश में जो मिला उसे पीटा, घरों में घुस निकाले सीसीटीवी डीवीआर

यूपी के आगरा में फतेहाबाद की जमुना गली में गुरुवार देर रात इटावा पुलिस ने नगर पंचायत सदस्य विनोद गुप्ता के घर दबिश दी। दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों के घर घुस गई। दरवाजे तोड़ दिए। जो मिला उसे पीटा। पिस्टल तानी। पुलिस 25 हजार के इनामी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इटावा सिंटू उर्फ कुलदीप गुप्ता व अभिषेक तिवारी की तलाश में आई थी। दोनों नहीं मिले। पुलिस जाने से पहले सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर निकाल ले गई। पुलिस की गुंडई के विरोध में शुक्रवार को व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। सड़क पर उतर आए। अधिकारियों ने जैसे-तैसे समझाया।

घटना रात करीब डेढ़ बजे की है। इटावा पुलिस दो गाड़ियों से आई। पुलिस कर्मी सादा कपड़ों में थे। आते ही विनोद कुमार गुप्ता का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। परिजन दहशत में आ गए। दरवाजा नहीं खोला। पुलिस ने पड़ोसी अजय पंसारी का दरवाजा सरिया से तोड़ दिया। ऊपर जाने लगे। ऊपर सीढ़ियों का दरवाजा बंद था। उसे भी तोड़ दिया। अजय पंसारी के बेटे रितिक ने परिजनों को एक कमरे में बंद कर दिया। खुद बाहर आया। हाथ जोड़कर पुलिस कर्मियों से पूछा कि क्या हो गया। पुलिस कर्मियों ने उसे बुरी तरह पीटा। पुलिस छत कूदकर विनोद गुप्ता के घर में घुस गई। दरवाजा तोड़ने लगी। तभी विनोद का बेटा अंशुल बाहर आया। पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। उस पर हथियार तान दिए। दरवाजा नहीं खुलवाने पर गोली मारने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें:घर से लापता जीजा और नाबालिग साली की जंगल में मिली लाश, एसओ सस्पेंड

वह भयभीत हो गया। दरवाजा खुलवाया। पुलिस कर्मियों ने पूरे घर की तलाशी ली। कोई नहीं मिला तो आग बबूला हो गए। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पुलिस ने भीड़ देखकर सभी को धमकाया। कहा कि किसी ने वीडियो बनाया तो खैर नहीं है। सभी को घरों के अंदर जाने की हिदायत दी। दो पुलिस कर्मी वर्दी में थे। उन्होंने पड़ोसी अमित कसरे का दरवाजा खुलवाया। उसके घर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर कब्जे में लिया। उसके बाद अजय और विनोद के घर से भी डीवीआर को निकाल ले गए। रात में ही घटना की सूचना 112 नंबर पर दी गई। आरोप है कि आगरा पुलिस ने भी उस समय एक न सुनी। घटना से आक्रोशित व्यापारी सुबह एकजुट हो गए। बाजार बंद कर दिया। जमुना गली में एक भी दुकान नहीं खुली।

लिपिक की खुदकुशी में वांछित है कुलदीप

इटावा में नगर पालिका में तैनात वरिष्ठ लिपित राजीव यादव ने खुदकुशी की थी। खुदकुशी के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष इटावा कुलदीप गुप्ता उर्फ सिंटू पर है। उस पर एक दिन पहले ही 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। सिंटू की पत्नी चेयरमैन ज्योति गुप्ता हैं। 26 सितंबर को नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक और शिक्षक कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव रहे राजीव यादव ने यमुना नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी की थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने दो पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, उनके पति कुलदीप गुप्ता, अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त पेशकार अतर सिंह सेंगर और सेवानिवृत्त अधीक्षक सुनील वर्मा पर गंभीर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति गुप्ता का पति कुलदीप गुप्ता वांछित है।

नगर पंचायत अध्यक्ष के पति पर तानी रिवाल्वर

इटावा पुलिस ने दबिश के दौरान कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय जो भी सामने आया उसके साथ अभद्रता की गई। शोर शराबा होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष बबिता शल्या के पति रवि प्रकाश शल्या मौके पर पहुंचे थे। पुलिस कर्मियों से पूछा कि क्या बात हो गई। गली में तो अपराधी नहीं रहता। यह सुनते ही एक पुलिस कर्मी ने उन पर रिवाल्वर तान दी। उनसे कहा कि यहां से जाएं। जो बीच में आएगा वह सजा भुगतेगा।

इटावा संपर्क करने पर हुई जानकारी

व्यापारियों का आक्रोश देख एसीपी फतेहाबाद अमरदीप लाल ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को घटना की जानकारी दी। उन्होंने एसएसपी इटावा से बात की। तब पता चला कि इटावा पुलिस 25 हजार के इनामी की तलाश में आई थी। पुलिस को उसकी लोकेशन आगरा में मिली थी। आगरा में दबिश के दौरान पुलिस ने अभद्रता की है। यह जानकारी एसएसपी इटावा को दी गई।

यह तो खुली गुंडई है

पीड़ित रितिक, अजय आदि का कहना है पुलिस का यह रूप पहली बार देखा। कोई यह बताने को तैयार नहीं था कि क्यों आए हैं। किसकी तलाश है। आते ही अभद्रता शुरू कर दी। उन्होंने अभी तक सुना था कि दबिश में पुलिस गुंडागर्दी करती है। अब अपनी आंखों से देखा है। पूरा परिवार दहशत में है। इटावा पुलिस ने दबिश के दौरान फतेहाबाद पुलिस को साथ क्यों नहीं लिया।

Agra News Up News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |