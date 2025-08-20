ड्रोन ने फिर फैलाई दहशत! आगरा के इस इलाके में एक के बाद एक दिखे 11, मचा हड़कंप

यूपी के कई शहरों में रात में ड्रोन दिखने से दहशत फैली हुई है। इनमें अब आगरा का भी नाम जुड़ रहा है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सैमरा में सोमवार देर रात ड्रोन दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है।

यूपी के कई शहरों में रात में ड्रोन दिखने से दहशत फैली हुई है। इनमें अब आगरा का भी नाम जुड़ रहा है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सैमरा में सोमवार देर रात ड्रोन दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। ड्रोन दिखने पर दहशत में आए ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। रात में ड्रोन दिखने की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जांच की।

जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान सैमरा संदीप दिवाकर ने बताया सोमवार देर रात में कई ड्रोन देखे गए। उससे पहले गांव गढ़ी सदासुख व गांव बास दलती में भी ड्रोन उड़ते देखे गए। इसकी पुलिस को सूचना तुरंत दी गई है। रात भर लोगों ने पुलिस के साथ पहरेदारी भी की है l गांवों में अब भी दहशत का माहौल है।

ड्रोन की संख्या 11 बताई ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने गांव में एक के बाद एक करके 11 ड्रोन देखे हैं। इसके उन्होंने वीडियो भी बनाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि ड्रोन सादाबाद क्षेत्र की ओर से आए हैं। इधर ग्रामीणों की सूचना पर थाना खंदौली के उपनिरीक्षक सोबी कुमार, उपनिरीक्षक विक्रम राज व हेड कांस्टेबल विपिन राजौरा भी मौके पर पहुंचे। रात्रि 11.45 बजे से सुबह चार बजे तक गश्त की। थाना पुलिस का मानना है कि यह ड्रोन सादाबाद क्षेत्र की तरफ से उड़ाए गए हैं। मामले में पुलिस जांच कर रही है और ग्रामीणों को अफवाह न फैलाने और अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है।