आगरा का दृश्यम: खुद लापता होना चाहता था सुरेंद्र, झगड़े के बाद रूबी ने मौका पाकर कर दिया कांड

आगरा में पति की हत्या करने वाली रूबी ने बताया कि पति खुद लापता होना चाहता था। एक बार उसे जबरन अकेले अपने घर भेजा और परिवार के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि वो लापता है और उसकी हत्या हो सकती है। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच विवाद हुआ था।

यूपी के आगरा में हत्यारोपी रूबी ने पुलिस को बताया कि पति ने उसका तमाशा बना दिया था। पूरा मोहल्ला जानता है कि पति उसके साथ मारपीट करता था। 16 मई को पति भरतपुर में अपने मामा के घर गया था। वहां बवाल किया। घरवालों ने भरतपुर पुलिस बुला ली थी। पति भागकर घर आ गया। बोला कि मामा के चलना है। उसने कहा कि विवाद के बाद से पति गायब है। उनके खिलाफ केस करेगी। रूबी ने पुलिस को बताया कि 17 मई को पति उसे जबरन अपने साथ भरतपुर लेकर गया। खुद दूर खड़ा हो गया। मामा के घर पर उसे भेजा। पति ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया।

मामा के घरवालों ने रूबी से पूछा कि उसका पति कहां पर है। जैसा पति ने कहा था इस पर रूबी ने जवाब दिया वह घर नहीं लौटा है। फोन आया था। बता रहा था कि उसकी हत्या हो सकती है। उसके साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद घरवालों ने रूबी को बेइज्जत किया। घर से भगा दिया। वह खून का घूंट पीकर वहां से चली आई। रास्ते भर पति ने उसे गालियां दीं। घर आकर पति ने मामा के घर कई फोन कराए। कहा उसके बारे में पूछे। रूबी ने इससे इनकार कर दिया। इनकार करने पर पति बाजार गया। शराब पीकर आया। मीट ले आया। उसे पसंद नहीं था कि घर में मीट आए। वह ब्राह्मण है। उसके घर प्याज भी नहीं आती थी। रात को उसने गुस्से में पति को नींद की गोलियां दी थीं। मर गया तो पुलिस से बचने के लिए शव को ठिकाने लगाया।

शादी के तीसरे दिन ही हो गया था क्लेश रूबी का आरोप है कि शादी के तीन दिन बाद ही उसे पता चला कि पति जयपुर में कंप्यूटर का काम नहीं करता था। वह शराब का आदी था और उसका एक युवती से सबंध था। मोबाइल पर संदेश देखने के बाद विरोध करने पर पति ने मारपीट की। उसने आरोप लगाया कि सास-ससुर और जेठ- जेठानी ने भी उसका साथ नहीं दिया। वर्ष 2012 में ससुर की मृत्यु हो गई। आवास विकास कॉलोनी का मकान बेच दिया। दोनों भाइयों को 13-13 लाख रुपये मिले। उसके पति ने रेणुका धाम में 12 लाख रुपये में मकान खरीदा। सास उनके साथ रहती थीं। ससुर की पेंशन से घर का खर्च चलता था।