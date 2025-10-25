जूते की खरीदारी पर दो पक्षों में जमकर बवाल, छत से बरसाईं गोलियां-किया पथराव

संक्षेप: यूपी के आगरा में थाना जगदीशपुरा के दहतोरा मोड़ पर गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच जूते की खरीदारी के दौरान हुआ मामूली विवाद ने संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं।

यूपी के आगरा में थाना जगदीशपुरा के दहतोरा मोड़ पर गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच जूते की खरीदारी के दौरान हुआ मामूली विवाद ने संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। छतों से एक-दूसरे पर पथराव किया गया।

इसमें कई वाहनों के शीशे टूट गए और बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से इलाके में भगदड़ मच गई। दुकानों के शटर गिर गए। देखते ही देखते बाजार बंद हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल स्थिति को संभाला। फायरिंग और पथराव के सात आरोपितों को गिरफ्तार कर सभी पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल दहतोरा मोड़ और आसपास के इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण है।

दहतोरा मोड़ पर गुरुवार दोपहर जूते की खरीदारी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद देखते ही देखते संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए। एक-दूसरे पर फायरिंग करने लगे। छत से एक-दूसरे पर जमकर ईंट-पत्थर भी फेंके गए। पूरे इलाके में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। इस दौरान स्थानीय लोगों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। दुकानों के शटर गिर गए। सड़क खाली हो गई।

पुलिस ने सात लोगों को मौके से गिरफ्तार किया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बवाल में दोनों पक्ष के करीब 20 से 25 लोग शामिल थे। अचानक एक पक्ष का आलोक भारद्वाज (36) छत पर चढ़कर फायरिंग करने लगा, जबकि संजय भारद्वाज (43) सड़क पर उतरकर तमंचा लहराने लगा। इससे भगदड़ मच गई। कई वाहनों के शीशे टूट गए और बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। सूचना पर बोदला चौकी प्रभारी योगेश कुमार व डायल-112 टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने भी उपद्रव जारी रहा।

बाद में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर पुलिस ने हालात काबू में गए। पुलिस ने आलोक भारद्वाज, संजय भारद्वाज, नीरज, गजेंद्र सिंह उर्फ गब्बर, सुनील, बंटी और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। आलोक से 315 बोर का तमंचा और दो खोखे, जबकि संजय से एक तमंचा और सात कारतूस बरामद हुए हैं। सभी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जेल भेजा जाएगा।