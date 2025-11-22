महिला स्वास्थ्य मिशन और धार्मिक आयोजनों की आड़ में साइबर ठगी, ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के आगरा में महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट एवं धार्मिक आयोजनों की आड़ में साइबर ठगी की दुकान चलाई जा रही थी। आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर गरीब महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए जाते थे। इन खातों में साइबर ठगी की रकम आती थी।

यूपी के आगरा में महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट एवं धार्मिक आयोजनों की आड़ में साइबर ठगी की दुकान चलाई जा रही थी। आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर गरीब महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए जाते थे। इन खातों में साइबर ठगी की रकम आती थी। खाते साइबर अपराधियों को किराए पर दे दिए जाते थे। एसटीएफ आगरा यूनिट ने ट्रस्ट की आड़ में चल रहे गोरखधंधे का खुलासा किया है। मैनपुरी में 50 हजार के इनामी की गिरफ्तारी के बाद सुराग मिले थे। आगरा में दबिश देकर ट्रस्ट के अध्यक्ष को पकड़ा गया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसटीएफ आगरा यूनिट ने मैनपुरी में 50 हजार के इनामी अजय सिंह उर्फ बिल्लू को पकड़ा था। वह मूलत: गिराहा कालोनी नवीन मंडी के सामने मैनपुरी का निवासी है। उसके खिलाफ वर्ष 2007 में मैनपुरी कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें नामजद उसके चचेरे भाई नीरज सहित दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सजा के समय अजय उर्फ बिल्लू कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। उसे मफरूर घोषित किया गया था। जानलेवा हमले के एक मुकदमे में वह कोटा राजस्थान से मफरूर चल रहा था।

एसटीएफ आगरा यूनिट के इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा ने बताया कि बिल्लू को गुरुवार को पकड़ा गया था। उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि आगरा में आवास विकास कालोनी स्थित महाजन कॉम्लेक्स में महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट का कार्यालय है। ट्रस्ट की आड़ में वे लोग गरीबों के खाते खुलवाते थे। उनमें साइबर ठगी की रकम आती थी। धार्मिक आयोजन के नाम पर लोगों से चंदा वसूला जाता था। चंदे से भी अच्छी खासी कमाई होती थी। उससे पूछताछ पर आगरा में एसटीएफ ने आवास विकास कालोनी में महाजन कॉम्पलेक्स के पास से रवि प्रकाश को गिरफ्तार किया। रवि प्रकाश मूलत: बहादुरपुर, खुखुन्दू, देवरिया का निवासी है।

दो कारें हुईं बरामद आरोपियों के पास से होंडा सिटी, ईको स्पोर्ट कार बरामद हुई। इसके अलावा आठ एटीएम कार्ड, आठ चेक बुक, दो पैन कार्ड, तीन सिमकार्ड, पांच रसीद की गड्डी, एक लैपटॉप, चार मोहरें, एक स्वैप मशीन, तीन मोबाइल, 32 ट्रस्ट के कार्ड, दस हजार रुपये बरामद हुए हैं।

दो लोगों ने की थी शिकायत महिला स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट के खिलाफ आवास विकास कॉलोनी निवासी ललित गर्ग और सतीश चंद्र सिंघल ने शिकायत की थी। ललित गर्ग का खाता फ्रीज हो गया था। तब उन्हें जानकारी हुई थी कि ट्रस्ट में कोई बड़ा खेल चलता है। एसटीएफ ने बताया कि गिरोह का सदस्य पुनीत अपार्टमेंट, जयपुर हाउस निवासी एलिस फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।