बिरयानी बेचने वाले के खाते में आए साइबर ठगी के ढाई करोड़, ऑनलाइन ट्रेडिंग से लोगों को लूटा

यूपी के आगरा में अर्जुन नगर स्थित वेज बिरयानी की दुकान पर काम करने वाला युवक साइबर ठगों का साथी बन गया। उसके खाते में ढाई करोड़ से अधिक की साइबर ठगी की रकम आई। पांच राज्यों में आरोपित के खाते के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं।

यूपी के आगरा में अर्जुन नगर स्थित वेज बिरयानी की दुकान पर काम करने वाला युवक साइबर ठगों का साथी बन गया। उसके खाते में ढाई करोड़ से अधिक की साइबर ठगी की रकम आई। पांच राज्यों में आरोपित के खाते के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। आरोपित के साले की सूचना पर साइबर सेल हरकत में आई। दो लोगों को दबोचा। गैंग के तीन सदस्य फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि गैंग टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर लोगों को जाल में फंसाता था।

साइबर सेल ने सराय ख्वाजा, शाहगंज निवासी हैदर व जगदीशपुरा निवासी अब्दुल कादिर को पकड़ा है। हैदर के साले ने पुलिस को बताया कि वह और जीजा वेज बिरयानी की दुकान पर काम करते थे। दुकान पर हनी, मनी और अमन नाम के तीन लड़के बिरयानी खाने आते थे। तीनों के पास महंगे मोबाइल रहते थे। ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। तीनों ने उसके जीजा को अपने जाल में फंसा लिया।

उसके जीजा से कहा कि वे साइबर ठगी करते हैं। उसका बैंक खाता चाहिए होगा। उसमें रकम आएगी। बदले में कमीशन भी मिलेगा। उसे भी लालच दिया था। वह झांसे में नहीं आया। जीजा हैदर ने दुकान से काम छोड़ दिया। उन युवकों के साथ रहने लगे। कुछ ही समय में जीजा का अंदाज बदल गया। लाखों की बात करने लगे। एक दिन तीनों आरोपित उसके पास आए। हैदर के बारे में पूछने लगे। उसे धमकाने लगे। कहने लगे कि हैदर उनके रुपये लेकर भाग गया है। वह डर गया, इसलिए पुलिस के पास आया है।

हैदर के खाते में पांच राज्यों से आयी ठगी की रकम डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया हैदर के साथ अब्दुल कादिर को पकड़ा। हैदर ने बताया उसका खाता बंधन बैंक में है। आरोपित हैदर के बैंक खाते के खिलाफ कहीं तो शिकायत दर्ज नहीं हुई। यह पता लगाने के लिए समन्वय पोर्टल पर खाता की जांच की गई। पता चला कि केरल, दिल्ली, गुरुग्राम, बंगलुरू, नार्थ मुंबई, हैदराबाद में साइबर ठगी की रकम हैदर के खाते में आई थी।