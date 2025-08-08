UP Agra Cyber Crime Money transfered to Shopkeeper account looted from online trading बिरयानी बेचने वाले के खाते में आए साइबर ठगी के ढाई करोड़, ऑनलाइन ट्रेडिंग से लोगों को लूटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Cyber Crime Money transfered to Shopkeeper account looted from online trading

बिरयानी बेचने वाले के खाते में आए साइबर ठगी के ढाई करोड़, ऑनलाइन ट्रेडिंग से लोगों को लूटा

यूपी के आगरा में अर्जुन नगर स्थित वेज बिरयानी की दुकान पर काम करने वाला युवक साइबर ठगों का साथी बन गया। उसके खाते में ढाई करोड़ से अधिक की साइबर ठगी की रकम आई। पांच राज्यों में आरोपित के खाते के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगराFri, 8 Aug 2025 08:27 AM
share Share
Follow Us on
बिरयानी बेचने वाले के खाते में आए साइबर ठगी के ढाई करोड़, ऑनलाइन ट्रेडिंग से लोगों को लूटा

यूपी के आगरा में अर्जुन नगर स्थित वेज बिरयानी की दुकान पर काम करने वाला युवक साइबर ठगों का साथी बन गया। उसके खाते में ढाई करोड़ से अधिक की साइबर ठगी की रकम आई। पांच राज्यों में आरोपित के खाते के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। आरोपित के साले की सूचना पर साइबर सेल हरकत में आई। दो लोगों को दबोचा। गैंग के तीन सदस्य फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि गैंग टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर लोगों को जाल में फंसाता था।

साइबर सेल ने सराय ख्वाजा, शाहगंज निवासी हैदर व जगदीशपुरा निवासी अब्दुल कादिर को पकड़ा है। हैदर के साले ने पुलिस को बताया कि वह और जीजा वेज बिरयानी की दुकान पर काम करते थे। दुकान पर हनी, मनी और अमन नाम के तीन लड़के बिरयानी खाने आते थे। तीनों के पास महंगे मोबाइल रहते थे। ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। तीनों ने उसके जीजा को अपने जाल में फंसा लिया।

ये भी पढ़ें:यूपी में भारी बारिश का रेड अलर्ट, इस जिले में भी स्कूल बंद, डीएम का आदेश

उसके जीजा से कहा कि वे साइबर ठगी करते हैं। उसका बैंक खाता चाहिए होगा। उसमें रकम आएगी। बदले में कमीशन भी मिलेगा। उसे भी लालच दिया था। वह झांसे में नहीं आया। जीजा हैदर ने दुकान से काम छोड़ दिया। उन युवकों के साथ रहने लगे। कुछ ही समय में जीजा का अंदाज बदल गया। लाखों की बात करने लगे। एक दिन तीनों आरोपित उसके पास आए। हैदर के बारे में पूछने लगे। उसे धमकाने लगे। कहने लगे कि हैदर उनके रुपये लेकर भाग गया है। वह डर गया, इसलिए पुलिस के पास आया है।

हैदर के खाते में पांच राज्यों से आयी ठगी की रकम

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया हैदर के साथ अब्दुल कादिर को पकड़ा। हैदर ने बताया उसका खाता बंधन बैंक में है। आरोपित हैदर के बैंक खाते के खिलाफ कहीं तो शिकायत दर्ज नहीं हुई। यह पता लगाने के लिए समन्वय पोर्टल पर खाता की जांच की गई। पता चला कि केरल, दिल्ली, गुरुग्राम, बंगलुरू, नार्थ मुंबई, हैदराबाद में साइबर ठगी की रकम हैदर के खाते में आई थी।

ठगी की गई रकम को जोड़ा गया तो वह ढाई करोड़ से अधिक निकली। वर्तमान में हैदर के खाते में महज 40 हजार रुपये जमा थे। पूछताछ में उसने बताया कि उसे तो कमीशन मिलता था। असली खेल तो अमन, हनी और मनी का है। तीनों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और तीन मोबाइल बरामद किए गए हैं।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |