फोन पर आए शादी के कार्ड से सावधान, क्लिक करते ही आलू किसान के खाते से उड़ी रकम

संक्षेप: यूपी के आगरा में खंदौली के एक आलू किसान को एक लाख रुपये का चूना लग गया। व्हाट्स एप पर अनजान नंबर से शादी का कार्ड आया था। एपीके फाइल थी। किसान ने उसे डाउनलोड कर लिया। मोबाइल हैक हो गया। खाते से एक लाख रुपये निकल गए।

Fri, 31 Oct 2025 11:41 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में खंदौली के एक आलू किसान को एक लाख रुपये का चूना लग गया। व्हाट्स एप पर अनजान नंबर से शादी का कार्ड आया था। एपीके फाइल थी। किसान ने उसे डाउनलोड कर लिया। मोबाइल हैक हो गया। खाते से एक लाख रुपये निकल गए। पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत की है।

गांव खेड़िया निवासी चौधरी दिगंबर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह आलू उत्पादक किसान हैं। 20 अक्तूबर को रालोद नेता संजय फौजदार का मोबाइल पहले साइबर अपराधियों ने हैक किया। उस नंबर से उन्हें व्हाट्स एप पर शादी का कार्ड भेजा। लिंक ओपन करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। 22 अक्तूबर को अज्ञात महिला का फोन आया।

महिला ने खाते से रकम उड़ाने का आरोप लगाया। मुकदमा लिखाने की धमकी दी। कुछ देर बाद उनके खाते से एक रुपये 33 पैसे के तीन ट्रांजक्शन हुआ। उनकी समझ में नहीं आया कि यह रकम क्यों कटी है। इसके बाद उनके खाते से 9999 रुपये के 10 ट्रांजेक्शन हुए। लगातार मैसेज आने पर उनके होश उड़ गए। शिकायत करके खाता ब्लाक कराया।

चार दिन से भटक रहा किसान

पीड़ित किसान ने बताया कि वह पहले खंदौली थाने गया। वहां से उसे साइबर सेल भेज दिया गया। साइबर सेल में भी सुनवाई नहीं हुई। चार दिन से वह थाने के चक्कर काट रहा है। पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है।

इन बातों का रखें ध्यान

- बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अलग कर लें। उससे सिर्फ बैंक का काम करें।

- व्हाट्स एप चलाने के लिए दूसरा नंबर लें। वह किसी बैंक खाते से लिंक न हो।

- अनजान नंबर से आया कोई लिंक ओपन नहीं करें।

- लिंक शादी का कार्ड और वाहन के चालान से संबंधित हो सकता है।

- साइबर अपराधी एपीके फाइल भेजते हैं। जो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाती है। स्क्रीन शेयरिंग के जरिए खाते से रकम निकाल लेते हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
