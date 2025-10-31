फोन पर आए शादी के कार्ड से सावधान, क्लिक करते ही आलू किसान के खाते से उड़ी रकम

संक्षेप: यूपी के आगरा में खंदौली के एक आलू किसान को एक लाख रुपये का चूना लग गया। व्हाट्स एप पर अनजान नंबर से शादी का कार्ड आया था। एपीके फाइल थी। किसान ने उसे डाउनलोड कर लिया। मोबाइल हैक हो गया। खाते से एक लाख रुपये निकल गए।

गांव खेड़िया निवासी चौधरी दिगंबर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह आलू उत्पादक किसान हैं। 20 अक्तूबर को रालोद नेता संजय फौजदार का मोबाइल पहले साइबर अपराधियों ने हैक किया। उस नंबर से उन्हें व्हाट्स एप पर शादी का कार्ड भेजा। लिंक ओपन करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। 22 अक्तूबर को अज्ञात महिला का फोन आया।

महिला ने खाते से रकम उड़ाने का आरोप लगाया। मुकदमा लिखाने की धमकी दी। कुछ देर बाद उनके खाते से एक रुपये 33 पैसे के तीन ट्रांजक्शन हुआ। उनकी समझ में नहीं आया कि यह रकम क्यों कटी है। इसके बाद उनके खाते से 9999 रुपये के 10 ट्रांजेक्शन हुए। लगातार मैसेज आने पर उनके होश उड़ गए। शिकायत करके खाता ब्लाक कराया।

चार दिन से भटक रहा किसान पीड़ित किसान ने बताया कि वह पहले खंदौली थाने गया। वहां से उसे साइबर सेल भेज दिया गया। साइबर सेल में भी सुनवाई नहीं हुई। चार दिन से वह थाने के चक्कर काट रहा है। पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है।

इन बातों का रखें ध्यान - बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अलग कर लें। उससे सिर्फ बैंक का काम करें।

- व्हाट्स एप चलाने के लिए दूसरा नंबर लें। वह किसी बैंक खाते से लिंक न हो।

- अनजान नंबर से आया कोई लिंक ओपन नहीं करें।

- लिंक शादी का कार्ड और वाहन के चालान से संबंधित हो सकता है।