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ममेरे-फुफेरे भाइयों को कार में उठाकर बनाया बंधक, चार घंटे घुमाकर ऑनलाइन लूटा

Mar 22, 2026 08:21 am ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
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यूपी में आगरा के थाना एकता क्षेत्र में रमाडा होटल सर्विस रोड से ममेरे-फुफेरे भाइयों को दबंग कारों में उठाकर ले गए। चार घंटे तक इधर-उधर घुमाया। बेरहमी से पीटा। मोबाइल छीनकर यूपीआई से अपने खाते में 43 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए। स्टांप पेपर पर साइन कराए।

ममेरे-फुफेरे भाइयों को कार में उठाकर बनाया बंधक, चार घंटे घुमाकर ऑनलाइन लूटा

यूपी में आगरा के थाना एकता क्षेत्र में रमाडा होटल सर्विस रोड से ममेरे-फुफेरे भाइयों को दबंग कारों में उठाकर ले गए। चार घंटे तक इधर-उधर घुमाया। बेरहमी से पीटा। मोबाइल छीनकर यूपीआई से अपने खाते में 43 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए। स्टांप पेपर पर साइन कराए। वीडियो बनाया। बुलवाया कि अब कोई लेनदेन नहीं बचा है। वारदात के बाद दोनों भाइयों को आरोपित वाजिदपुर, डौकी के पास फेंककर भाग गए। पीड़ित की सूचना पर ताजगंज, डौकी और फतेहाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना सुनी और पीड़ित से कहा कि मामला एकता क्षेत्र का है। वहां जाकर मुकदमा लिखाओ।

घटना 16 मार्च की शाम की है। गांव शाहपुर खालसा (मनसुखपुरा) निवासी सोनू ने मुकदमा दर्ज कराया है। उसने पुलिस को बताया कि बहादुर सिंह ने अपने दस अज्ञात साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। बहादुर सिंह ने उसके भाई वीपी सिंह की नौकरी के लिए 50 हजार रुपये लिए थे। निबोहरा निवासी उसकी बुआ के बेटे राजेंद्र सिंह ने एक प्लाट लिया था। उसके भी करीब ढाई लाख रुपये बहादुर सिंह पर निकल रहे थे। बहादुर सिंह ने उसे व्हाट्स एप कॉल करके बुलाया। वह अपनी बुआ के बेटे के साथ पहुंचा।

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आरोपित दो गाड़ियों में आए थे। उसको और राजेंद्र सिंह को अलग-अलग गाड़ियों में जबरन बैठा लिया। पहले ग्वालियर मार्ग पर ले गए। रास्ते में उनके साथ मारपीट की गई। बहादुर सिंह ने उसका मोबाइल छीन लिया। मिलने से पहले बहादुर सिंह ने उसके मोबाइल पर 48000 रुपये भेजे थे। उसके मोबाइल से वापस अपने खाते में 43000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। एक स्टांप पेपर पर उसके साइन कराए। वीडियो बनाया। जिसमें कहवाया कि अब कोई लेन-देन नहीं बचा।

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करीब चार घंटे बाद आरोपित उन्हें डौकी क्षेत्र में वाजिरपुर के पास गाड़ी से उतारकर भाग गए। उसने ताजगंज, डौकी और फतेहाबाद के सीयूजी नंबर पर घटना की सूचना दी। तीनों थानों की पुलिस मौके पर आई। उनसे पूछताछ की। उसके बाद उनसे कहा कि एकता थाने जाओ। घटना वहां से शुरू हुई थी। एकता थाने आए। तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा लिखा।

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एसीपी ताजगंज पियूष कांत राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। मामला लेन-देन के विवाद का है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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