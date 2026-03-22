ममेरे-फुफेरे भाइयों को कार में उठाकर बनाया बंधक, चार घंटे घुमाकर ऑनलाइन लूटा

यूपी में आगरा के थाना एकता क्षेत्र में रमाडा होटल सर्विस रोड से ममेरे-फुफेरे भाइयों को दबंग कारों में उठाकर ले गए। चार घंटे तक इधर-उधर घुमाया। बेरहमी से पीटा। मोबाइल छीनकर यूपीआई से अपने खाते में 43 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए। स्टांप पेपर पर साइन कराए।

यूपी में आगरा के थाना एकता क्षेत्र में रमाडा होटल सर्विस रोड से ममेरे-फुफेरे भाइयों को दबंग कारों में उठाकर ले गए। चार घंटे तक इधर-उधर घुमाया। बेरहमी से पीटा। मोबाइल छीनकर यूपीआई से अपने खाते में 43 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए। स्टांप पेपर पर साइन कराए। वीडियो बनाया। बुलवाया कि अब कोई लेनदेन नहीं बचा है। वारदात के बाद दोनों भाइयों को आरोपित वाजिदपुर, डौकी के पास फेंककर भाग गए। पीड़ित की सूचना पर ताजगंज, डौकी और फतेहाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना सुनी और पीड़ित से कहा कि मामला एकता क्षेत्र का है। वहां जाकर मुकदमा लिखाओ।

घटना 16 मार्च की शाम की है। गांव शाहपुर खालसा (मनसुखपुरा) निवासी सोनू ने मुकदमा दर्ज कराया है। उसने पुलिस को बताया कि बहादुर सिंह ने अपने दस अज्ञात साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। बहादुर सिंह ने उसके भाई वीपी सिंह की नौकरी के लिए 50 हजार रुपये लिए थे। निबोहरा निवासी उसकी बुआ के बेटे राजेंद्र सिंह ने एक प्लाट लिया था। उसके भी करीब ढाई लाख रुपये बहादुर सिंह पर निकल रहे थे। बहादुर सिंह ने उसे व्हाट्स एप कॉल करके बुलाया। वह अपनी बुआ के बेटे के साथ पहुंचा।

आरोपित दो गाड़ियों में आए थे। उसको और राजेंद्र सिंह को अलग-अलग गाड़ियों में जबरन बैठा लिया। पहले ग्वालियर मार्ग पर ले गए। रास्ते में उनके साथ मारपीट की गई। बहादुर सिंह ने उसका मोबाइल छीन लिया। मिलने से पहले बहादुर सिंह ने उसके मोबाइल पर 48000 रुपये भेजे थे। उसके मोबाइल से वापस अपने खाते में 43000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। एक स्टांप पेपर पर उसके साइन कराए। वीडियो बनाया। जिसमें कहवाया कि अब कोई लेन-देन नहीं बचा।

करीब चार घंटे बाद आरोपित उन्हें डौकी क्षेत्र में वाजिरपुर के पास गाड़ी से उतारकर भाग गए। उसने ताजगंज, डौकी और फतेहाबाद के सीयूजी नंबर पर घटना की सूचना दी। तीनों थानों की पुलिस मौके पर आई। उनसे पूछताछ की। उसके बाद उनसे कहा कि एकता थाने जाओ। घटना वहां से शुरू हुई थी। एकता थाने आए। तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा लिखा।