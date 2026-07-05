करंट लगने से रात में सोते हुए पति-पत्नी की मौत, चार बच्चों के सिर से उठा मां-बाप का साया
यूपी के आगरा में करंट लगने से रात में सोते हुए पति-पत्नी की मौत हो गई। तार गिरने के कारण करंट कमरे में फैल गया। इसे उनकी मौत हो गई। चार बच्चों के सिर से मां-बाप का साया उठ गया। परिवार में कोहराम मचा है।
यूपी के आगरा में शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव कुतकपुर में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई। रात में किसी को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। घटना की जानकारी रविवार सुबह होने पर पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुतकपुर निवासी जगदीश पुत्र घीराम सिंह गांव में परचून की दुकान संचालित करने के साथ-साथ खेती-किसानी का कार्य भी करते थे। उनकी शादी लगभग 14 वर्ष पूर्व शशि देवी के साथ हुई थी। दंपति के चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां मोना और सोना तथा दो बेटे सूर्य और हेमंत शामिल हैं। बताया गया है कि शनिवार रात करीब 11 बजे जगदीश अपनी परचून की दुकान बंद कर घर पहुंचे थे। खाना खाने के बाद वह अपनी पत्नी शशि के साथ कमरे में सोने चले गए। आशंका जताई जा रही है कि कमरे में चल रहे कूलर में बिजली का करंट उतर आया था।
बताया जा रहा है कि बिजली बोर्ड से निकला एक तार संदूक पर गिर गया था, जिससे करंट फैल गया और सो रहे पति-पत्नी उसकी चपेट में आ गए। रविवार सुबह काफी देर तक घर से कोई गतिविधि नहीं होने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। जब परिजन और ग्रामीण घर के अंदर पहुंचे तो पति-पत्नी को मृत अवस्था में देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में चीख-पुकार मच गई।
इस हृदयविदारक घटना में चार मासूम बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया है। सूचना मिलते ही थाना शमसाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने पड़ोसियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। साथ ही कमरे में बिजली के तार की जांच की गई है। उन्हीं को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि संदूक पर तार गिरा जिससे कूलर और कमरे में करंट फैला।
वहीं, देर रात हादसा होने के कारण बच्चों या पड़ोसियों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। सुबह हल-चल न होने पर घर में जांच की गई तो दोनों मृत मिले। बच्चों की जिम्मेदारी के लिए अन्य परिवारजनों को जानकारी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें