दोस्त बन दंपति ने डेढ़ करोड़ रुपये हड़पे, वापस मांगने पर गाली-गलौज और धमकी

संक्षेप: यूपी के आगरा में दोस्ती के नाम पर दंपति पर डेढ़ करोड़ से अधिक रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने अदालत के आदेश पर सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दंपति पर गाली गलौज करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

Tue, 18 Nov 2025 07:51 AMSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में दोस्ती के नाम पर दंपति पर डेढ़ करोड़ से अधिक रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने अदालत के आदेश पर सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दंपति पर गाली गलौज करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित ने कहा कि दंपति ने पहले दोस्ती की फिर करोड़ों की ठगी कर ली।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार अदालत में मुकदमा सिकंदरा निवासी पीड़ित हिमांशु गुप्ता ने दर्ज कराया है। इसमें धूलियागंज, कोतवाली निवासी विनोद कुमार और उनकी पत्नी नीरू यादव को नामजद किया गया है। दोनों पति-पत्नी पर 1,50,66,980 रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित हिमांशु गुप्ता ने अदालत में दर्ज कराए मुकदमे में आरोप लगाया है कि विनोद कुमार और उनकी पत्नी नीरू यादव से उनकी मित्रता थी। कई वर्षों से रुपयों का आपसी लेन-देन चल रहा था।

हिमांशु ने कहा कि आरोपित दंपति ने बैंक के जरिए और नकद उनसे डेढ़ करोड़ से अधिक रुपया उधार ले लिया। रकम वापस मांगने पर आरोपितों ने लौटाने से साफ इन्कार कर दिया। 12 जुलाई को सिकंदरा बाजार में रुपये वापस मांगने पर दोनों पति-पत्नी ने उनके साथ गाली गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का दावा है कि बैंक लेन-देन के दस्तावेज उसके पास मौजूद हैं। उसने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित के दिए दस्तावेजों की जांच की जाएगी और फि मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

