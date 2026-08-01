छात्रा को होटल ले गया कोचिंग संचालक, शोर सुन जमा भीड़ ने खींचकर निकाला फिर की धुनाई
आगरा में एक कोचिंग संचालक छात्रा को होटल ले गया। लड़की ने शोर मचा दिया और अपने भाई को फोन कर दिया। इसके बाद होटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मिलकर कोचिंग संचालक को खींचकर होटल से बाहर निकाला और फिर पिटाई कर दी।
यूपी के आगरा में एक कोचिंग संचालक ने छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। गलत नीयत से कोचिंग संचालक छात्रा को होटल में ले गया। बताया जा रहा है कि सिकंदरा क्षेत्र स्थित एक होटल के बाहर शुक्रवार को भीड़ ने कोचिंग संचालक को धुन डाला। आरोप है कि कोचिंग संचालक एक छात्रा को होटल के कमरे में ले गया था। उस पर बुरी नजर डाली थी। छात्रा ने साहस दिखाया। शोर मचा दिया। भाई को फोन कर दिया। भीड़ जमा हो गई। आरोपित को पकड़ लिया। पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे की है। आरोपित की आवास विकास कालोनी में कोचिंग है। एक छात्रा ने पिछले दिनों कोचिंग संचालक से संपर्क किया। उसे ऑनलाइन कोचिंग लेनी थी। कोचिंग संचालक ने कोचिंग के साथ उसका प्रवेश कराने की भी गारंटी ली। छात्रा से व्हाट्सएप पर चेट करने लगा। आरोप है कि कोचिंग संचालक ने छात्रा को होटल बुलाया था। होटल में कमरा लिया। कमरे में छात्रा को बुरी नीयत से पकड़ा तो छात्रा ने शोर मचा दिया। अपने भाई को फोन कर दिया। भाई पास में ही था। कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गया। भीड़ जमा हो गई।
होटल के बाहर जमा हुई भीड़ कोचिंग संचालक को होटल के बाहर खींच लाई। उसे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर आई पुलिस ने उसे भीड़ से बचाया। पुलिस आरोपी को अपने साथ थाने लेकर गई। विहिप के करन गर्ग ने बताया कि वह मौके पर मौजूद थे। आरोपित ने थाने में पहुंचते ही अपनी जेब से एक पॉलीथिन निकालकर फेंकी। पॉलीथिन में कोचिंग संचालक निरोध लेकर आया था। उसकी मंशा गलत नहीं थी तो वो निरोध क्यों लेकर आया था।
इंस्पेक्टर सिकंदरा राजीव त्यागी ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। छात्रा और कोचिंग संचालक पहले से एक-दूसरे को जानते हैं। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोप सही नहीं हैं। छात्रा और कोचिंग संचालक की लंबे समय से बात हो रही थीं। दोनों की चैट की जांच की जा रही है। वहीं, विहिप के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस आरोपित को बचाना चाहती है। छात्रा 19 साल की है। आरोपित शिक्षक अधेड़ है। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें