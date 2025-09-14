बीच बाजार उठाने आए किडनैपर पर टूट पड़ा बालक, दांत को बनाए हथियार तो भागे बाइक सवार

यूपी के आगरा में थाना मलपुरा क्षेत्र के तहत रोहता-बमरौली अहीर मार्ग पर स्वामी धाम चौराहा पर दस वर्षीय बालक अपने साहस से अपहरणकर्ताओं के हाथों में आने से बच गया। उसने बाइक सवार अपहरणकर्ताओं के मुकाबले के लिए अपने दांतों को हथियार बनाया।

घटनाक्रम शुक्रवार शाम का है। जारूआ निवासी कृष्णवीर सिंह सेना में हैं। उनकी पत्नी अनु और 10 वर्ष का बेटा कामेंद्र स्वामीधाम चौराहा के समीप रहते हैं। दादा संत कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया है कि अनु और कामेंद्र शुक्रवार शाम सात बजे घर से 50 मीटर दूर सब्जी और स्टेशनरी का सामान खरीदने गए थे। वहां अनु सब्जी खरीदने में जुट गई। तभी बाइक सवार दो लोग वहां आए। उनके चेहरे गमछे से ढके हुए थे। उन्होंने सड़क किनारे से कामेंद्र को उठाने का प्रयास किया।

बताया जा रहा है कि कामेंद्र ने साहस दिखाते हुए अपहरणकर्ता के हाथ को दांतों से काट लिया। इससे अपहरणकर्ताओं की पकड़ ढीली हो गई। वह कामेंद्र को बीच सड़क पर छोड़कर निकल गए। इस घटना के बाद अनु बालक को घर ले गई। मामले की जानकारी परिजनों को दी। वे शनिवार को थाने पहुंच गए और पुलिस को तहरीर दी।

क्षेत्र में फैली दहशत थाना मलपुरा क्षेत्र के रोहता-बमरौली अहीर मार्ग पर स्वामी धाम चौराहा पर शाम को काफी भीड़ रहती है। यहां बालक को अगवा करने के प्रयास से सनसनी है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस वारदात के बाद थाना पुलिस को गश्त बढ़ाना चाहिए।