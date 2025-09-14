UP Agra Child Saved Himself from kidnappers Bit bike riders with teeth बीच बाजार उठाने आए किडनैपर पर टूट पड़ा बालक, दांत को बनाए हथियार तो भागे बाइक सवार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बीच बाजार उठाने आए किडनैपर पर टूट पड़ा बालक, दांत को बनाए हथियार तो भागे बाइक सवार

यूपी के आगरा में थाना मलपुरा क्षेत्र के तहत रोहता-बमरौली अहीर मार्ग पर स्वामी धाम चौराहा पर दस वर्षीय बालक अपने साहस से अपहरणकर्ताओं के हाथों में आने से बच गया। उसने बाइक सवार अपहरणकर्ताओं के मुकाबले के लिए अपने दांतों को हथियार बनाया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराSun, 14 Sep 2025 09:52 AM
यूपी के आगरा में थाना मलपुरा क्षेत्र के तहत रोहता-बमरौली अहीर मार्ग पर स्वामी धाम चौराहा पर दस वर्षीय बालक अपने साहस से अपहरणकर्ताओं के हाथों में आने से बच गया। उसने बाइक सवार अपहरणकर्ताओं के मुकाबले के लिए अपने दांतों को हथियार बनाया। उनको दांतों से काट लिया। तब अपहरणकर्ता उसे छोड़कर भाग निकले।

घटनाक्रम शुक्रवार शाम का है। जारूआ निवासी कृष्णवीर सिंह सेना में हैं। उनकी पत्नी अनु और 10 वर्ष का बेटा कामेंद्र स्वामीधाम चौराहा के समीप रहते हैं। दादा संत कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया है कि अनु और कामेंद्र शुक्रवार शाम सात बजे घर से 50 मीटर दूर सब्जी और स्टेशनरी का सामान खरीदने गए थे। वहां अनु सब्जी खरीदने में जुट गई। तभी बाइक सवार दो लोग वहां आए। उनके चेहरे गमछे से ढके हुए थे। उन्होंने सड़क किनारे से कामेंद्र को उठाने का प्रयास किया।

बताया जा रहा है कि कामेंद्र ने साहस दिखाते हुए अपहरणकर्ता के हाथ को दांतों से काट लिया। इससे अपहरणकर्ताओं की पकड़ ढीली हो गई। वह कामेंद्र को बीच सड़क पर छोड़कर निकल गए। इस घटना के बाद अनु बालक को घर ले गई। मामले की जानकारी परिजनों को दी। वे शनिवार को थाने पहुंच गए और पुलिस को तहरीर दी।

क्षेत्र में फैली दहशत

थाना मलपुरा क्षेत्र के रोहता-बमरौली अहीर मार्ग पर स्वामी धाम चौराहा पर शाम को काफी भीड़ रहती है। यहां बालक को अगवा करने के प्रयास से सनसनी है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस वारदात के बाद थाना पुलिस को गश्त बढ़ाना चाहिए।

पूरे मामले की जांच शुरू

थाना मलपुरा प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया है कि पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे है। हालांकि अभी तक बालक के अपहरण के प्रयास जैसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। फिर भी तहरीर के आधार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना का जल्दी ही खुलासा कर दिया जाएगा।

