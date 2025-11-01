Hindustan Hindi News
खेलते हुए पिता के सामने कुएं में गिरा मासूम, 21 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं

संक्षेप: यूपी के आगरा में किरावली थाना क्षेत्र के गांव बाकंदा खास में शुक्रवार दोपहर खेत में खेलने के दौरान छह साल का मासूम 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया। उसके पिता बचाने के लिए दौड़े भी लेकिन देर हो चुकी थी। बच्चे को कुएं से निकालने के लिए 14 घंटे बाद रेस्क्यू अभियान अंधेरा होने पर रोक दिया गया।

Sat, 1 Nov 2025 07:57 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में किरावली थाना क्षेत्र के गांव बाकंदा खास में शुक्रवार दोपहर खेत में खेलने के दौरान छह साल का मासूम 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया। उसके पिता बचाने के लिए दौड़े भी लेकिन देर हो चुकी थी। बच्चे को कुएं से निकालने के लिए 14 घंटे बाद रेस्क्यू अभियान अंधेरा होने पर रोक दिया गया। देर रात तक बच्चे को कुएं से बाहर नहीं निकाला जा सका है। सुबह 21 घंटे होने तक भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। पूरे गांव में कोहराम मचा है। प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी बचाव कार्य में जुटे हैं।

पीएसी बटालियन, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की दमकल भी रेस्क्यू में जुटी हैं। बाकंदा खास निवासी किसान रामगोपाल शुक्रवार दोपहर खेत में आलू की बुवाई कर रहे थे। सुबह करीब 11 बजे छोटा बेटा छह वर्षीय रिहांश उर्फ सत्तू भी खेत पर आ गया। रिहांश खेलते-खेलते खेत में बने कुएं के पास पहुंच गया। वहां उसका पैर फिसल गया।

रामगोपाल की आंखों के सामने ही रिहांश कुएं में गिर गया। राम गोपाल के अनुसार उन्होंने आवाज देकर बच्चे को रोका। मगर वह नहीं रुका। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़े भी। इसी बीच वह पानी से लबालब कुएं में गिर गया। रात 12.30 बजे अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य रोक दिया गया।

मासूम तक पहुंचने के लिए आधी रात एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा

किरावली थाना क्षेत्र के गांव बाकंदा खास में खेलने के दौरान कुएं में गिरे मासूम रिहांश को बचाने के लिए लगभग देर रात तक अभियान चला। पुलिस के नेतृत्व में ग्रामीणों के सहयोग से पंप और ट्रैक्टरों की मदद से कुएं का पानी निकालना शुरू किया। स्थानीय गोताखोर भी कुएं में उतारे गए। लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नगर निगम से भी टीम मौके पर बुलाई गई। आधी रात के बाद एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला लिया।

जिस कुएं में रिहांश गिरा है, वो करीब 40 फीट गहरा है। इसमें काफी पानी भरा है। शुरुआत में दो पंप लगाकर कुएं से पानी निकाला गया। इसके बाद तीसरा पंप भी लगाया गया। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के 50 से ज्यादा कर्मचारी बचाव कार्य में लगे हैं लेकिन देर रात तक बच्चे को कुएं से निकाला नहीं जा सका। जानकारी पर फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल, एसडीएम न्यायिक किरावली रजत वर्मा, एसीपी रामप्रवेश गुप्ता, तहसीलदार दीपांकर सिंह, नायब तहसीलदार रजत वर्मा मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने हादसा स्थल पर की बैरिकेडिंग

बताया गया है कि बच्चे को बचाने के लिए सबसे पहले गांव के ही गोताखोर कुएं में उतरे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब थाना प्रभारी किरावली ने किरावली नगर पंचायत एवं अभैदौपुरा व अभुआपुरा से पंप सेट ट्रैक्टरों को बुलाया। कुएं से पानी खींचना शुरू हुआ। कुएं में उतरने के लिए सीढ़ी और रस्सियों को लगाया गया है। रेस्क्यू टीम सीढ़ियों के जरिए कुएं में उतरी है। पुलिस ने इलाके को रस्सियों से घेरकर बेरिकेडिंग कर दी है।

रात में जनरेटर लगाकर प्रकाश व्यवस्था

तहसीलदार किरावली दीपांकर ने बताया कि नगर निगम की सीवर साफ करने वाली टीम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। टीम के गोताखोरों को कामयाबी नहीं मिलने पर रात में जनरेटर लगाकर प्रकाश व्यवस्था की है। बड़ा जनरेटर फतेहपुर सीकरी से व बड़ी सबमर्सिबल नगर पंचायत किरावली से मंगाई गयी है।

तीन बच्चों में सबसे छोटा है रिहांश

रामगोपाल ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा शिवम 10 वर्ष और बेटी साक्षी आठ वर्ष की है। रिहांश सबसे छोटा था,इसलिए सभी का लाडला था। हादसे के बाद से ही मां मनोज का रो-रोकर बुरा हाल है।

गांव में पसरा मातम, नहीं जले चूल्हे

पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। किसी घर में चूल्हा नहीं जला, हर गली में मातम का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से खुले कुंओं पर सुरक्षा घेरा लगाने की मांग की है ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो।

