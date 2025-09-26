रेस्टोरेंट में जाने वाले रहें सावधान! छापेमारी में डीप फ्रीजर से निकला सड़ा-गला खाना, कई दिन पुरानी सब्जियां

यूपी के आगरा में सदर स्थित मशहूर चाट गली में गुरुवार दोपहर छावनी परिषद और स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने दो दर्जन से अधिक दुकानों और फूड काउंटर्स की जांच की।

रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले वहां की साफ-सफाई की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मशहूर रेस्टोरेंट में भी खराब तरीके से या पुरानी सब्जियों से खाना पकाया जा रहा है। यूपी के आगरा में सदर स्थित मशहूर चाट गली में गुरुवार दोपहर छावनी परिषद और स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने दो दर्जन से अधिक दुकानों और फूड काउंटर्स की जांच की। निरीक्षण में कई दुकानों के अंदर और बाहर भारी गंदगी मिली।

बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट के डीप फ्रीजर में सड़ा-गला भोजन रखा मिला। एक रेस्टोरेंट को टीम ने बंद करा दिया, तो कई रेस्टोरेंटों पर जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार मेजर इंद्रायुद्ध बनर्जी के नेतृत्व में छावनी परिषद और स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त टीम दोपहर करीब तीन बजे आगरा में सदर स्थित मशहूर चाट गली में निरीक्षण के लिए पहुंची। कार्रवाई की सूचना मिलते ही सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।