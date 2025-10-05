UP Agra Businessman Looted in Chhattisgarh Raipur took silver worth more than one crore rupees यूपी के कारोबारी को छत्तीसगढ़ में बंधक बनाकर सवा करोड़ की चांदी लूटी, नशीली दवा सुंघाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Businessman Looted in Chhattisgarh Raipur took silver worth more than one crore rupees

यूपी के कारोबारी को छत्तीसगढ़ में बंधक बनाकर सवा करोड़ की चांदी लूटी, नशीली दवा सुंघाई

आगरा के चांदी कारोबारी राहुल गोयल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में बंधक बनाकर 86 किलो चांदी के जेवर लूट लिए गए। इनकी कीमत करीब सवा करोड़ बताई गई है। दो नकाबपोश लुटेरों ने शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात करीब तीन बजे वारदात की।

Srishti Kunj आगरा/रायपुरSun, 5 Oct 2025 08:51 AM
share Share
Follow Us on
यूपी के कारोबारी को छत्तीसगढ़ में बंधक बनाकर सवा करोड़ की चांदी लूटी, नशीली दवा सुंघाई

आगरा के चांदी कारोबारी राहुल गोयल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में बंधक बनाकर 86 किलो चांदी के जेवर लूट लिए गए। इनकी कीमत करीब सवा करोड़ बताई गई है। दो नकाबपोश लुटेरों ने शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात करीब तीन बजे वारदात की। बदमाशों ने कारोबारी का नाम लेकर दरवाजा खटखटाया। कारोबारी ने जब दरवाजा खोला तो लुटेरों ने तमंचा तान दिया। उसके मुंह पर नशीला रुमाल रख दिया और कारोबारी को कमरे के भीतर ले जाकर रस्सी से बांध दिया।

लुटेरों ने जेवर दो बैग में भरे और बालकनी से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर भाग गए। लुटेरे सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए। सुबह 10 बजे कारोबारी को होश आया तो किसी तरह हाथ खोलकर पड़ोसी के घर गए और घटना की जानकारी दी। राहुल मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है। वह आगरा की एक कंपनी के सीएफए के रूप में चांदी के जेवर लेकर रायपुर जाता रहता है। उसने सदर बाजार जैन मंदिर के पीछे राजधानी पैलेस में एक फ्लैट किराए पर लिया है। दीपावली के लिए वह बड़ी मात्रा में चांदी के जेवर लेकर रायपुर गया था।

ये भी पढ़ें:डीजे या ढोल बजवाया तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे मौलाना, संभल की मस्जिद कमेटी का फैसला

24 किलो चांदी की बिक्री हो चुकी थी, जबकि 86 किलो चांदी का ऑर्डर बाकी था। बाकी उसने आगरा वाापस भेज दिया था। वह ऑर्डर पर माल पहुंचाने वाला था, उससे पहली वारदात हो गई। उसने आगरा में अपनी फर्म को सूचित किया। अलीगढ़ में अपने परिवार वालों को भी जानकारी दी। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने मीडिया को बताया कि आगरा का व्यापारी रायपुर के सदर बाजार में जेवर बेचता था। सुबह उन्हें घटना की जानकारी मिली।

कोई सुराग नहीं मिला

लूट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची। अपार्टमेंट और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन शनिवार देर शाम तक कोई फुटेज नहीं मिला। डॉग स्क्वॉड की टीम भी मौके पर पहुंची। खोजी कुत्ता एक ही जगह घूमता रहा और फिर भटक गया। पुलिस अधिकारी घटना को लेकर संशय जता रहे हैं। कारोबारी द्वारा बताए गए घटनाक्रम और कोई फुटेज न मिलने पर जांच टीम को संदेह हो रहा है। पुलिस फिलहाल बारीकी से जांच कर रही है।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |