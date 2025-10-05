यूपी के कारोबारी को छत्तीसगढ़ में बंधक बनाकर सवा करोड़ की चांदी लूटी, नशीली दवा सुंघाई

आगरा के चांदी कारोबारी राहुल गोयल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में बंधक बनाकर 86 किलो चांदी के जेवर लूट लिए गए। इनकी कीमत करीब सवा करोड़ बताई गई है। दो नकाबपोश लुटेरों ने शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात करीब तीन बजे वारदात की।

आगरा के चांदी कारोबारी राहुल गोयल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में बंधक बनाकर 86 किलो चांदी के जेवर लूट लिए गए। इनकी कीमत करीब सवा करोड़ बताई गई है। दो नकाबपोश लुटेरों ने शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात करीब तीन बजे वारदात की। बदमाशों ने कारोबारी का नाम लेकर दरवाजा खटखटाया। कारोबारी ने जब दरवाजा खोला तो लुटेरों ने तमंचा तान दिया। उसके मुंह पर नशीला रुमाल रख दिया और कारोबारी को कमरे के भीतर ले जाकर रस्सी से बांध दिया।

लुटेरों ने जेवर दो बैग में भरे और बालकनी से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर भाग गए। लुटेरे सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए। सुबह 10 बजे कारोबारी को होश आया तो किसी तरह हाथ खोलकर पड़ोसी के घर गए और घटना की जानकारी दी। राहुल मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है। वह आगरा की एक कंपनी के सीएफए के रूप में चांदी के जेवर लेकर रायपुर जाता रहता है। उसने सदर बाजार जैन मंदिर के पीछे राजधानी पैलेस में एक फ्लैट किराए पर लिया है। दीपावली के लिए वह बड़ी मात्रा में चांदी के जेवर लेकर रायपुर गया था।

24 किलो चांदी की बिक्री हो चुकी थी, जबकि 86 किलो चांदी का ऑर्डर बाकी था। बाकी उसने आगरा वाापस भेज दिया था। वह ऑर्डर पर माल पहुंचाने वाला था, उससे पहली वारदात हो गई। उसने आगरा में अपनी फर्म को सूचित किया। अलीगढ़ में अपने परिवार वालों को भी जानकारी दी। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने मीडिया को बताया कि आगरा का व्यापारी रायपुर के सदर बाजार में जेवर बेचता था। सुबह उन्हें घटना की जानकारी मिली।