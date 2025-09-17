कारोबार के बहाने टेंडर के नाम पर ली रकम, पहले की वापस फिर ऐसे ठगे तीन करोड़

यूपी में आगरा के धूलिया गंज निवासी विनोद कुमार ने टेंडर दिलाने के नाम पर तीन करोड़ ठगी करने का आरोप लगाया है। शुरुआत में आरोपियों ने 15 लाख रुपये कंपनी खाते में जमा करवाए और फिर वापस कर विश्वास जीत लिया। 16 और 21 करोड़ के टेंडर दिलाने का भरोसा दिलाया।

यूपी में आगरा के धूलिया गंज निवासी विनोद कुमार ने टेंडर दिलाने के नाम पर तीन करोड़ ठगी करने का आरोप लगाया है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जगदीशपुरा पुलिस ने परवेज राजपूत, पांडेय, मनोज गुप्ता, रवि यादव, सोनू शर्मा, अशोक, अभिजीत और रविंद्र अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पीड़ित ने बताया कि उनकी कंपनी यदुनाथ फिल्म्स प्रा.लि. के साथ व्यापार करने के बहाने एक कथित कंपनी ब्रटिलडा इंस्ट्रूमेंट प्रालि के संचालकों ने उन्हें टेंडर दिलाने का झांसा दिया। कंपनी के मालिक परवेज राजपूत और पांडेय सहित अन्य लोगों ने पहले मेल के जरिए संपर्क साधा। उनकी मुलाकात सीए मनोज गुप्ता से हुई। उन्होंने 16 और 21 करोड़ के टेंडर दिलाने का भरोसा दिलाया।

शुरुआत में आरोपियों ने 15 लाख रुपये कंपनी खाते में जमा करवाए और फिर वापस कर विश्वास जीत लिया। इसके बाद 8 सितंबर को आरोपियों ने जगदीशपुरा क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में मुलाकात की। टेंडर को तीन करोड़ रुपये की टोकन मनी मांगी। उन्होंने आरोपितों को रकम सौंप दी। इसके बाद आरोपितों से कोई संपर्क नहीं हुआ। जब हुआ तो आरोपितों ने उन्हें बताया कि कोई टेंडर नहीं हो पा रहा है। और पैसे लेकर दिल्ली आ जाओ। पीड़ित को शक हुआ। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस को मिला सुराग मामले में पुलिस पीड़ित की निशानदेही पर उस रेस्टोरेंट में पहुंची है। जहां पीड़ित और आरोपितों की मीटिंग हुई थी। रेस्टोरेंट और आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए हैं। साक्ष्य जुटाए है। पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा है।