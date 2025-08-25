UP Agra Boyfriend from Madhya Pradesh Found Meeting Girlfriend married by villagers मध्य प्रदेश से यूपी प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी, गांव वालों ने पकड़कर करवा दी शादी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Boyfriend from Madhya Pradesh Found Meeting Girlfriend married by villagers

मध्य प्रदेश से यूपी प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी, गांव वालों ने पकड़कर करवा दी शादी

यूपी के आगरा में फतेहाबाद के थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई कर दी। फिर दोनों के परिजनों की मौजूदगी में उनकी गांव के मंदिर में शादी करा दी गई। यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराMon, 25 Aug 2025 07:04 AM
share Share
Follow Us on
मध्य प्रदेश से यूपी प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी, गांव वालों ने पकड़कर करवा दी शादी

यूपी के आगरा में फतेहाबाद के थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई कर दी। फिर दोनों के परिजनों की मौजूदगी में उनकी गांव के मंदिर में शादी करा दी गई। यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। मध्य प्रदेश के खुर्द रायपुर के रहने वाले युवक सोनू पुत्र पन्नालाल के निबोहरा क्षेत्र के गांव खलकाकी मढ़ैया की भारती पुत्री पूरन सिंह से काफी समय से प्रेम संबंध थे। भारती सोनू की मौसी के लड़के की साली है। बताया गया है कि शनिवार देर रात सोनू भारती से मिलने उसके गांव पहुंचा। वहां ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। सोनू की जमकर पिटाई कर दी।

जानकारी पर भारती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद सोनू के माता-पिता को भी जानकारी दी गई। उनको गांव बुलाया गया। वह रविवार को गांव खलकाकी मढ़ैया पहुंचे। फिर दोनों परिवारों की सहमति से गांव के शिव मंदिर में सोनू और भारती की हिन्दू रीति-रिवाज से शादी कराई गई। दोनों पक्ष के खास लोग इस शादी में शरीक हुए। नवयुगल को आशीर्वाद दिया। क्षेत्र में यह शादी दिन भर चर्चा का विषय बनी रही।

ये भी पढ़ें:प्रेमानंद से मिलने 7वीं का छात्र 400 KM साइकिल चलाकर पहुंचा, बच्चे ने बताई कहानी

पटलुआपुरा में भी हुई थी प्रेमी-प्रेमिका की शादी

फतेहाबाद क्षेत्र के पटलुआपुरा गांव में भी बीते महीनों प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। इसके बाद गांव वालों ने मंदिर में दोनों की शादी करवा दी थी। दोनों की पहचान एक साल पहले मोबाइल की दुकान पर हुई थी, वहां पर युवक काम करता था। मोबाइल ठीक कराने आई युवती से उसकी बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |