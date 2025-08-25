मध्य प्रदेश से यूपी प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी, गांव वालों ने पकड़कर करवा दी शादी

यूपी के आगरा में फतेहाबाद के थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई कर दी। फिर दोनों के परिजनों की मौजूदगी में उनकी गांव के मंदिर में शादी करा दी गई। यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही।

यूपी के आगरा में फतेहाबाद के थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई कर दी। फिर दोनों के परिजनों की मौजूदगी में उनकी गांव के मंदिर में शादी करा दी गई। यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। मध्य प्रदेश के खुर्द रायपुर के रहने वाले युवक सोनू पुत्र पन्नालाल के निबोहरा क्षेत्र के गांव खलकाकी मढ़ैया की भारती पुत्री पूरन सिंह से काफी समय से प्रेम संबंध थे। भारती सोनू की मौसी के लड़के की साली है। बताया गया है कि शनिवार देर रात सोनू भारती से मिलने उसके गांव पहुंचा। वहां ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। सोनू की जमकर पिटाई कर दी।

जानकारी पर भारती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद सोनू के माता-पिता को भी जानकारी दी गई। उनको गांव बुलाया गया। वह रविवार को गांव खलकाकी मढ़ैया पहुंचे। फिर दोनों परिवारों की सहमति से गांव के शिव मंदिर में सोनू और भारती की हिन्दू रीति-रिवाज से शादी कराई गई। दोनों पक्ष के खास लोग इस शादी में शरीक हुए। नवयुगल को आशीर्वाद दिया। क्षेत्र में यह शादी दिन भर चर्चा का विषय बनी रही।