गर्लफ्रेंड से मिलने गया प्रेमी घरवालों ने पकड़ा, रातभर कमरे में कैद किया और सुबह फिर...

संक्षेप:

यूपी के आगरा में थाना निबोहरा क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया। उसे रात भर कमरे में बंद रखा। उसके घरवालों को जानकारी दी गई। शनिवार को ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई।

Feb 08, 2026 01:43 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में थाना निबोहरा क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया। उसे रात भर कमरे में बंद रखा। उसके घरवालों को जानकारी दी गई। शनिवार को ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। कोई भी कानूनी कार्रवाई न करने पर सहमति बनी।

बताया गया है कि थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव में शुक्रवार रात एक युवक अपनी प्रेमिका से उसके घर मिलने पहुंचा। आवाज होने पर प्रेमिका के घरवाले जाग गए। उन्होंने प्रेमी को पकड़ लिया। बाहर से कुंडी लगाकर उसे कमरे में बंद कर दिया। प्रेमी रात भर कमरे में ही बंद रहा।

जानकारी पर बड़ी संख्या में गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। प्रेमी के परिजन को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई। शनिवार सुबह प्रेमी के परिजन मौके पर पहुंचे। तब प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को कमरे से बाहर निकाला। इसके बाद गांव के लोगों के बीच दोनों पक्षों में वार्ता शुरू हुई। सुलहनामा हो गया। किसी भी पक्ष ने पुलिस को सूचना नहीं दी। कोई भी कार्रवाई नहीं चाही। परिजन प्रेमी को अपने साथ ले गए।

निबोहरा में दो युगलों की कराई गई शादी

निबोहरा क्षेत्र के दो गांवों में तो प्रेमी-प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उनकी मंदिर में शादी करा दी। इस दौरान उनके परिजन और रिश्तेदार भी मौजूद रहे। प्रेमी युगलों की मंदिर में शादी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। इन दोनों घटनाओं की चर्चा क्षेत्र में कई दिनों तक रही।

विवाहिता ने प्रेमी को छिपाया था संदूक में

फतेहाबाद क्षेत्र में पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। एक गांव में प्रेमी विवाहिता से मिलने उसके घर पहुंच गया था। जगार होने पर विवाहिता के ससुरालवाले आ गए। तब विवाहिता ने प्रेमी को एक संदूक में छिपा दिया। जानकारी होने पर ससुरालवालों ने संदूक में छिपे प्रेमी को जमकर पीटा। फिर पुलिस के हवाले कर दिया था। तब इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ससुरालवालों ने केस भी दर्ज कराया था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

