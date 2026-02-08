गर्लफ्रेंड से मिलने गया प्रेमी घरवालों ने पकड़ा, रातभर कमरे में कैद किया और सुबह फिर...

संक्षेप: यूपी के आगरा में थाना निबोहरा क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया। उसे रात भर कमरे में बंद रखा। उसके घरवालों को जानकारी दी गई। शनिवार को ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई।

यूपी के आगरा में थाना निबोहरा क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया। उसे रात भर कमरे में बंद रखा। उसके घरवालों को जानकारी दी गई। शनिवार को ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। कोई भी कानूनी कार्रवाई न करने पर सहमति बनी।

बताया गया है कि थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव में शुक्रवार रात एक युवक अपनी प्रेमिका से उसके घर मिलने पहुंचा। आवाज होने पर प्रेमिका के घरवाले जाग गए। उन्होंने प्रेमी को पकड़ लिया। बाहर से कुंडी लगाकर उसे कमरे में बंद कर दिया। प्रेमी रात भर कमरे में ही बंद रहा।

जानकारी पर बड़ी संख्या में गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। प्रेमी के परिजन को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई। शनिवार सुबह प्रेमी के परिजन मौके पर पहुंचे। तब प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को कमरे से बाहर निकाला। इसके बाद गांव के लोगों के बीच दोनों पक्षों में वार्ता शुरू हुई। सुलहनामा हो गया। किसी भी पक्ष ने पुलिस को सूचना नहीं दी। कोई भी कार्रवाई नहीं चाही। परिजन प्रेमी को अपने साथ ले गए।

निबोहरा में दो युगलों की कराई गई शादी निबोहरा क्षेत्र के दो गांवों में तो प्रेमी-प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उनकी मंदिर में शादी करा दी। इस दौरान उनके परिजन और रिश्तेदार भी मौजूद रहे। प्रेमी युगलों की मंदिर में शादी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। इन दोनों घटनाओं की चर्चा क्षेत्र में कई दिनों तक रही।